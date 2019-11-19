ESO'da mobilya sanayicileri bir araya geldi

19.11.2019 15:44 | Son Güncelleme: 19.11.2019 15:49

Eskişehir'in mobilya sanayi temsilcileri Eskişehir Sanayi Odası'nda (ESO) bir araya geldi ve sektörün durumu üreticilerin yanı sıra çeşitli kurum ve kuruluşların yöneticilerinin katılımıyla değerlendirildi.



Her hafta sahip olduğu meslek gruplarını bir araya getiren ESO, sektörel değerlendirmelerinin yapıldığı toplantıların 7'incisinde, 6'ncı Grup Meslek Komitesi Mobilya-Orman Ürünleri Sanayi Grubu İstişare toplantısına ev sahipliği yaptı. Sektörde aktif rol oynayan sanayicilerin ve üreticilerin katılımıyla yapılan istişare toplantısında mobilya sektöründeki gelişmeler, sektörün daha iyi yerlere nasıl taşınılacağı ve ihracat gibi konular detaylarıyla tartışıldı.



Toplantının açılışında konuşan ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir'in geleceğinde ihracatın belirleyici rol oynayacağını belirterek, "Bu yüzden birlikte iş yapabilme kabiliyetimizi arttırmak ve şehrimizdeki mobilya sektörünü nasıl Türkiye ve dünya ile rekabet edebilir hale getirebiliriz bunu belirlemek zorundayız" ifadelerini kullandı.



Geçtiğimiz yıl Türkiye'nin mobilyada 3 milyar dolara yakın ihracat yaptığını ve sektörün Eskişehir'de 5'inci büyük sektör olduğunu söyleyen Kesikbaş, "Mobilya ve orman ürünleri gelişime çok açık. Burada bulunan firmalarımızı kurduğumuz Mobilya Kümesinde görmek istiyoruz. Çünkü Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi yani URGE projeleriyle ile ihracatımızı artırabiliriz" dedi.



Mobilyada olduğu kadar orman ürünlerinde de büyük bir pazar payı olduğuna değinen ESO Başkanı Kesikbaş, "Örneğin ürünlerimizi taşımak için kullandığımız ahşap palet büyüyen bir alan. Sadece Eskişehir'de yıllık kabaca 4 buçuk milyon palete ihtiyacımız var. Bu alan da iyi değerlendirilebilir" şeklinde konuştu.



Yapılan açılış ve değerlendirme konuşmalarından sonra 6'ncı Grup Meslek Komitesi Başkanı Nebil Köse, toplantıya katılan sanayicilere söz vererek değerlendirmeleri aldı. Toplantı sonunda ESO'nun Eskişehir'e özel sektörel araştırma yapılmasına, dünya taleplerinin toplanmasına ve bu konuda projeler oluşturulmasına karar verildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA