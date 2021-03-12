ESO'da "Kadının Güçlenmesi Prensipleri" imzalandı
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ESO'da "Kadının Güçlenmesi Prensipleri" imzalandı

12.03.2021 15:26 | Son Güncelleme: 12.03.2021 15:57
ESO'da

Eskişehir Sanayi Odası (ESO), kadının iş odağında toplumsal rolünün güçlendirilmesini hedefleyen Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri'ne imza attı.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO), kadının iş odağında toplumsal rolünün güçlendirilmesini hedefleyen Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri'ne imza attı.

ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, kadınların tüm sektörlerde ve her düzeyde ekonomik yaşamın içinde yer almasını sağlamak amacıyla alınan prensip kararlarını, TOBB Eskişehir Kadın Girişimciler Kurulu Üyelerinin katılımıyla imzaladı.

İmza töreni sonrası konuşan ESO Başkanı Kesikbaş, Oda olarak kadınların güçlenmesini hedefleyen çalışmaları desteklediklerini ifade ederek, "Bugün imzaladığımız bu prensip kararları da bakış açımızın bir göstergesidir. Eskişehir Sanayi Odası olarak girişim, iş geliştirme, tedarik zinciri ve pazarlama süreçlerinde kadınlarımızın mutlaka olmasını ve güçlenmelerini önemsiyoruz. TOBB Eskişehir Kadın Girişimciler Kurulu üyelerimize bu konuda çalışmalar yaptıkları için teşekkür ederiz" dedi.

TOBB Eskişehir Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Elif Gürkaynak ise imza töreninde prensip kararları hakkında bilgi vererek, kadın girişimciliğinin cesaretlendirilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin artması için çalıştıklarını, bu yönde projeler gerçekleştirdiklerini aktardı. Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensiplerini kampanyaya dönüştürdüklerini ifade eden Gürkaynak, toplumda ve ekonomide kadının yerin arttırmak için çalışmalar gerçekleştirmeyi sürdüreceklerini dile getirdi.

ESO'da gerçekleşen imza törenine TOBB Eskişehir Kadın Girişimciler Kurulu Üyeleri Nilay Güneş Erdemir, Duygu Özdemirel Atabay, Merve Edizkan, Melek Özaydemir, E. Nilgün Tezgöçen, Arzu Yalçın katıldı. - ESKİŞEHİR

ESO'da 'Kadının Güçlenmesi Prensipleri' imzalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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