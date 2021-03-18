ESO'da Genişletilmiş Meslek Komitesi toplantısı
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ESO'da Genişletilmiş Meslek Komitesi toplantısı

18.03.2021 14:23 | Son Güncelleme: 18.03.2021 15:19
ESO'da Genişletilmiş Meslek Komitesi toplantısı

Eskişehir Sanayi Odası'nda (ESO) sorun, öneri ve isteklerin konuşulduğu Genişletilmiş Meslek Komitesi toplantısı gerçekleştirildi.

Eskişehir Sanayi Odası'nda (ESO) sorun, öneri ve isteklerin konuşulduğu Genişletilmiş Meslek Komitesi toplantısı gerçekleştirildi.

Pandemi koşullarına uygun olarak yapılan istişare toplantısı öncesi katılımcılara Eskişehir Sanayi Odası'nın proje ve faaliyetlerinin sunumu ESO Genel Sekreteri Volkan Günaydın tarafından gerçekleştirildi. 12'nci ve 13'üncü grupların katılımı ile gerçekleştirilen 'Genişletilmiş Meslek Komitesi' toplantısının açılış konuşmasını ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş yaptı. Konuşmasında belirlenen ortak sorunların ilgili bakanlık ve kurumlara ileteceklerini söyleyen Kesikbaş, "12'nci grup metal eşya sanayi ve 13'üncü grup metal işleme sanayi olmak üzere birbirlerine yakın sektörler oldukları için her iki grubun temsilcilerimizle bir araya geldik. Amacımız, ortak sorunlarımızı belirleyip ilgili bakanlık ve kurumlara iletmek. ESO olarak sizlerin her türlü sıkıntı, sorun ve taleplerinizi iletmekle ilgili yerlere iletmekle yükümlüyüz. Bu anlamda sizlerden gelecek her türlü talep çok kıymetli. Ülkemiz sanayisini birlikte geliştireceğiz" diye konuştu.

"Desteklerden yararlanmalıyız"

Pandemi sürecinde İŞKUR tarafından iş yerleri ve çalışanlara destek olarak istihdamın korunması amacıyla çıkarılan Kısa Çalışma Ödeneğiyle ilgili konuşan ESO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Düş, söz konusu ödeneğin 31 Mart 2021 tarihinde sona ereceğini belirtti. Düş, İŞKUR ile gerçekleştirdiği görüşme neticesinde, kısa çalışma ödeneği biten personeller için nakdi ücret desteğinin verildiği bilgisini paylaşarak, "İŞKUR ile iletişime geçerek ESO üyelerine yönelik konuyla ilgili detaylı bilgilendirmenin yapılmasını sağlayalım. İş verenler ve çalışanlarının her türlü destekten yararlanması bu süreçte oldukça önemli" dedi.

Talepler açıklandı

ESO Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, her iki meslek grubunun sektör temsilcileri görüş ve fikirlerini belirtti. Toplantının çıktısında elde edilen talepler; Vasıflı personel ihtiyacı, gençlerin sanayi ortamında çalışmayı ağır şartlar olarak değerlendirmesi ve bu konuda gençleri sanayiye özendirilmesinin gerekliliği, Eskişehir çevre yolunda oluşan trafik sıkışıklığı ve kazalara alınması gereken önlemler, mesleki eğitim, konteyner sıkıntısı ve maliyetinin fazla olmasına çözüm bulunmalı şeklinde sıralandı. - ESKİŞEHİR

ESO'da Genişletilmiş Meslek Komitesi toplantısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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