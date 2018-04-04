Eso'da Başkanlık Seçimi İçin Oy Kullanımı Başladı

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) seçimleri sabah erken saatlerde başladı.

Eskişehir Sanayi Odası'nda (ESO) yapılan seçimde Celalettin Kesikbaş ve Nadir Küpeli başkan olmak için yarışacak. Sabah saat 09: 00'da başlayan seçimlerde 588 kişinin oy kullanması bekleniyor. Oy verme işlemi ise akşam saat 17: 00'da tamamlanacak. Daha sonra kullanılan oyların sayım işlemi başlayacak ve çıkacak sonuca göre ESO'nun başkanı belli olacak.

Başkan adayı Celalettin Kesikbaş, yaptığı açıklamada, yeni bir vizyon için burada olduklarını vurguladı. Kesikbaş, "Hep söylüyoruz, 4 Nisan son şansımız. Eskişehir sanayisi için son şans. Yeni bir vizyon için buradayız. Yeni bir vizyonla beraber, yeni projelerin devamını sağlayacağız. Bunun mücadelesini yaklaşık bir senedir veriyoruz. İnşallah bugün nihayetlendireceğiz. Sonuç güzel de bitecek. Hayırlısı oldun diyorum. Eskişehir kazansın, ülkemiz kazansın" diye konuştu.

Diğer başkan adaylarından Nadir Küpeli ise seçimle ilgili sanayicinin iradesine güvendiklerini söyledi. Küpeli, "Biz söyleyeceklerimizi söyledik. Bundan sonra sıra sanayicilerde. Yoğun bir süreç oldu bunu biliyoruz. Biz başkalarından güç almadık, sadece sanayicinin gücüne ve sanayicinin iradesine güveniyoruz. Dışarıdan çok müdahale oldu bu seçimlere bunun farkındayız ama biz bir tek şeye inandık, o da bizim aklı selim sanayicimizdir. Ona inanıyoruz, ona güveniyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR