ESO'da ambalaj ve tekstil sektörünün geleceği konuşuldu

12.11.2019 15:45 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:50

Eskişehir'in tekstil, ambalaj ve kağıt sektörü üreticileri Eskişehir Sanayi Odası'nda (ESO) bir araya geldi. Toplantıda, Eskişehir'in altıncı büyük sektörü olan ambalaj ve kağıt sektörünün daha da geliştirilmesi için yapılabilecekler, tekstil alanında ise markalaşma değerlendirildi.



ESO tarafından düzenlenen ve her hafta farklı meslek gruplarını bir araya getiren 'Genişletilmiş Meslek Komiteleri Toplantılarının' 6'ıncısı ESO 5'inci Meslek Grubu Komitesini oluşturan Hazır Giyim, Ambalaj, Basım-Yayın Sanayi sektörünün katılımıyla yapıldı. Sektörlerin önerilerinin, isteklerinin ve problemlerinin değerlendirildiği toplantının açılışında konuşan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, Türk ambalaj sektörü 4,6 milyar dolar, tekstil sektörü ise 5 milyar dolara yakın bir ihracat yaptığını söyledi. Kesikbaş, "Bizlerde bu sektörlere şehrimizden katkı sunup, ihracatımızı arttıracak projeleri birlikte yapabiliriz. Bu konuda Odamızın gerçekleştirebilecekleri hakkında öngörü ve değerlendirme almak istiyoruz. Ayrıca sektörlerimizin 9 alanda ortak beklentilerini tespit ettik. Kamunun değerli temsilcileri ve kurumlarımız burada. Bugün problemlerimizi konuşup çözüm önerilerinde bulunacak, iyileştirme fikirlerini alacağız" ifadelerini kullandı.



'Başkan müjde verdi'



ESO 50. Yıl Salonunda gerçekleşen toplantıda Türk Eximbank Eskişehir Şubesi'nin Oda binasında açılacağını belirten Kesikbaş, "Size güzel bir haber vermek istiyorum. Türk Eximbank buradan sizlere hizmet verecek ve yaklaşık 750-800 milyon dolar Eskişehir ihracatına katkı sunacaklar. Ayrıca Vakıflar, Ziraat ve Halk Bankalarının genel müdürlüklerinden gelecek başkanları, bölge başkanları ve şube müdürleri 16 Kasım Perşembe günü yeni kredi ve kredi tiplerinin tanıtımlarını yapacaklar. Bireysel olarak da sanayicilerimiz ile birebir görüşmeler gerçekleştirecekler" diye konuştu.



Toplantıda konuşan 5. Grup Meslek Komitesi Başkanı Ahmet Kahveci ise yaptığı konuşmada, "4 Nisan 2018'de seçilen yeni yönetimle birlikte bende meclis üyesi olarak göreve başladım. Başkanlığa geldiğimden beri tekstil ve ambalaj grubunda üyelerimizin ne tür sorunları var bunları nasıl çözüme kavuştururuz konulu toplantılar düzenledik. ESO Başkanımız da her türlü problemimizde bize hep destek oldu. Son yürüttüğümüz çalışmamızda meslek liseli öğrencilerimizi Avrasya Fuarına götürdük ve onlara mesleği tanıtmak, sevdirmek istedik. ESO Başkanımıza bu konuda verdiği destek için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



Yapılan konuşmalardan sonra toplantıya katılan üreticiler nitelikli personel bulma ve yetiştirme gibi insan kaynaklarına ilişkin sorunlar, ambalaj ve tekstil sektörüne yönelik meslek lisesinin ve üniversitelerin meslek yüksekokullarında ilgili bölümlerin açılmasını değerlendirdi. Alım heyetlerinin Eskişehir'e daha çok gelmesi gerektiği ve ESO Sektör Fuarlarının tekrar etmesi istekleri ESO'da sanayiciler tarafından iletildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA