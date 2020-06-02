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ESO Başkanı Kesikbaş: "Umutsuzluk yok, düşüş var ama sıçrama bekliyoruz"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan Mayıs ayı ihracat rakamlarınını değerlendiren Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Düşüş var, ama sıçrama bekliyoruz" dedi.

ESO Başkanı Kesikbaş:
02.06.2020 13:53 | Son Güncelleme: 02.06.2020 13:56

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan Mayıs ayı ihracat rakamlarınını değerlendiren Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Düşüş var, ama sıçrama bekliyoruz" dedi.

Küresel Covid-19 salgınının özellikle ihracat üzerindeki olumsuz etkisi rakamlara da yansıdı. Türkiye'nin ihracatı 2020 yılı mayıs ayında 9 milyar 964 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Mayıs ayında ihracat, Genel Ticaret Sisteminden elde edilen verilere göre yüzde 40,9 düşüşle 9 milyar 964 milyon dolar oldu. Son 12 aylık ihracat ise yüzde 8,4 düşüşle 165 milyar 732 milyon dolara ulaştı.

Bu düşüş Eskişehir'in ihracatına da yansıdı. 2019 yılının Ocak ve Mayıs aylarında 462,8 milyon olan Eskişehir ihracatı 2020 yılının ayını döneminde yüzde 22'lik bir düşüşle 361,3 milyon dolara geriledi. Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre hem Eskişehir'de hem de ülke genelinde büyük azalmalar gerçekleştiğini belirten Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, "2020 yılının Ocak ayından 89.3, Şubat ayında 85.8, Mart ayında 89.3, Nisan ayında 49 ve Mayıs ise 47.5 milyon dolar seviyelerinde olan ihracatımızda bir düşüş var. Bu düşüş ülkemizin ihracat performansı ile benzer özellikler gösteriyor. Bu da yılın başından itibaren tüm dünyayı hem sosyal hem de ekonomik anlamda çok büyük oranda olumsuz etkileyen Covid-19 salgınından kaynaklanmakta" dedi.

Umutsuzluk yok

Salgının ekonomik yansımalarının Mayıs ayında çok daha keskin görülmeye başlanması, ihracatı negatif yönde etkilemeye devam ettiğini belirten Kesikbaş, "Salgın nedeniyle başta AB ülkeleri olmak üzere, önemli ihraç ülkelerimizde görülen eşi görülmemiş boyuttaki pazar ve talep daralmaları ve sınırlardaki karantina önlemleri Mayıs ayı ihracatımızda görülen düşüşün de ana nedeni olmuştur. Ancak her şeye rağmen umutsuzluğa kapılmıyoruz. Türkiye bu süreçten birçok fırsat ile çıkacaktır. Şimdiden stratejilerimizi ve eylem planlarımızı yapıyoruz. Hazırlıklarımız Covid-19 sonrası için. Sürecin sonunda ihracatta büyük bir sıçrama bekliyoruz" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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