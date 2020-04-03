ESO Başkanı Kesikbaş son 2 yılın çalışmalarını anlattı
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ESO Başkanı Kesikbaş son 2 yılın çalışmalarını anlattı

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, son iki yıl içerisinde ESO tarafından gerçekleştirilmiş faaliyetleri anlattı.

03.04.2020 18:19 | Son Güncelleme: 03.04.2020 18:19
ESO Başkanı Kesikbaş son 2 yılın çalışmalarını anlattı

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, son iki yıl içerisinde ESO tarafından gerçekleştirilmiş faaliyetleri anlattı.

Eskişehir halkına iyi dileklerini ileterek konuşmasına başlayan Kesikbaş, "Şöyle bir geriye baktık ve 2 yılın hızla geçtiğini gördük. Biz çok çalıştığımızı düşünüyoruz ama en önemlisi bunları sizin bilmeniz gerekir diye düşünüyoruz. Umarım bizim soluğumuz, sizin takdiriniz ile buluşur" dedi.

Son iki yılda Eskişehir'in marka değerine katkıda bulunmak amacı ile ESO tarafından gerçekleştirilen faaliyetleri özetleyen Kesikbaş, açıklamasını şöyle sürdürdü;

"Geçtiğimiz 2 yılda 137 ücretsiz etkinlik gerçekleştirdik, beş bin 278 kişi bu etkinliklere katıldı. 2020 içerisinde online belge verme işlemine geçtik. Toplamda 134 mesai gün tasarruf sağladık. 750 üye firmamız ile birebir görüşmeler gerçekleştirdik ve devam da ediyoruz. Odamıza 559 üst düzey ziyaret gerçekleştirildi. Yaptığımız çalıştaylara 262 firma katıldı. Tedarikçi günlerine Türkiye'nin en büyük 51 firması katıldı. 236 üyemiz yer aldı. 476 İş görüşmesi yapıldı. 2019 yılı meslek komitesi toplantılarına 551 firma katıldı. Bin 113 temsilci yer aldı. 44 adet Sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdik. 2 yıl içerisinde etkinliklerimiz ve projelerimiz ulusal, yerel ve online medyada 11 bine yakın haberde yer aldı. Yine 2 yıl içerisinde Odamız etkinlikleri yerel, ulusal ve web televizyonlarında üç bin 575 haberde yayınlandı. Odamızın 12 meslek komitesi fuarına 300 firmamız katıldı. Fuarları yaklaşık beş bin 500 kişi ziyaret etti. 400'e yakın üye firmamızın tanıtım filmleri çekildi. Tüm şirketlerimizi tanıtan kitapçık hazırladık. Ülkemizde 70 bin noktaya dağıtımını yaptık. Yurtdışı ticaret ataşeliklerine gönderdik. Şehrimizde 10 bin iş başvuru formu dağıttık. Yurt içi yurt dışı 35 adet fuara katılarak üyelerimizin tanıtımını yaptık. 507 üyemizi fuarlara götürdük. Bu fuarlarda 250 firmadan işbirliği teklifi toplandı. 25 firmamız buradan işbirliğine başladı. Üyelerimizi ilgilendiren konularda uzman isimleri davet ettik. 190 üye firmamızda Mesleki Yeterlilik Sınavı yaptık. üç bin 479 çalışan mesleki yeterlilik belgesi aldı. Kadın girişimcilerimiz 2 yılda fuarlarımıza 90 stantla katıldı. Bu fuarları iki bin 71 kişi ziyaret etti. Odamızda tadilatlarla 4 eğitim salonu oluşturduk. 27 üyemiz salonlardan ücretsiz yararlandırma içi eğitim ve toplantılarını gerçekleştirdi. Üyelerimizin nitelikli eleman ihtiyacı için 10 Milyon TL bütçeli "ESO-Mesleki Eğitim Merkezi" projesini BEBKA ile başlattık. ESO Simülasyon Merkezi projemizi BEBKA destekleriyle hayata geçiriyoruz. Dijital bir ESO için çalışmalara başladık. Eskişehir'de dijital değişim ve dönüşümün öncüsü olmak için çok çalışıyoruz. Üyelerimizin ihracat kapasitelerinin artırılması için 3 farklı URGE projesi yaptık. Havacılık ve raylı sistemler sektörlerinde ihracatımızın artması için Avrupa Birliği'nden 160 bin Avro hibe desteği aldık. Üyelerimizi kalite, verimlilik ve ihracat gibi alanlarda yukarı taşımak için 40 firmamıza ücretsiz danışmanlık hizmeti sağladık. TOBB ve Odamızın katkılarıyla KOBİ'lere özel Nefes Kredisi oluşturduk. Yaklaşık 80 milyon TL tutarındaki kredi hacminden 290 üye firmamızı faydalandırdık. Sanayi ve Ticaret Odalarına istişare ziyaretleri gerçekleştirdik. Eskişehir İş konseyini oluşturmak için tüm oda ve birliklerle işbirliği içinde olduk. Konseyin kurulması için katkı verdik. 2 yılda farklı ülkelerden 10 Yabancı Ticaret Heyetini ağırladık; ikili iş görüşmeleri organize ettik. Almanya, Fransa, İspanya, Belarus ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelere 100'e yakın üye firmamızdan ticaret heyetleri yolladık. 500'ü aşkın ikili iş görüşmesi organize ettik. Ülke masaları kurduk. Şirketlerimizin İhracatlarını arttırmak için database programları satın aldık. Üye Memnuniyet Oranımızı yüzde 92'ye yükselttik. Üyelerimizin girdi maliyetlerinin azaltılması amacıyla ESO Ortak Satın Alma Platformunu kurduk. Eskişehir sanayisinin gelişimi için yapılacakları anlattığımız ESO 2023 Vizyon Belgesini kamuoyu ile paylaştık. Havacılık, raylı sistemler, mobilya, madencilik ve yapı malzemeleri sektörlerimiz için Sektörel Vizyon Raporları hazırladık. TOBB'un Sanayi Konseyinde ve BEBKA Yönetim Kurulunda şehrimizi temsil ettik. TOBB-Oda Akreditasyon Sisteminde 'A' Sınıfı Oda olmaya hak kazandık. Tüm üniversitelerimizle İşbirliği Protokolleri imzaladık. Üniversite-Sanayi işbirliğinin geliştirilmesi adına Proje Fuarları, Proje Pazarları ve onlarca ortak etkinlik gerçekleştirdik. Eskişehir Mobilya Kümelenmesini kurduk. Mevcut 5 kümemize sağladığımız destekleri artırdık. Eskişehir Sanayi Odasının 50. Kuruluş Yıl dönümü çerçevesinde 50. Yıl Balosu, Basketbol ve Bilardo Turnuvası, ESO Koşusu ve Üyelerimizle Aile Şenliği organize ettik. Tüm dünyayı tehdit eden korona virüsüne karşı Kriz Masası oluşturduk. Kısacası, üyelerimizin ve çalışanlarının sağlığı için çalışmaya devam ediyoruz. Avrupa Birliği'nin en prestijli ar-ge ve inovasyon programı olan Ufuk 2020'ye ShareBox projesiyle katılarak bu alanda 'İlk Türk Oda' ünvanını aldık. TOBB tarafından yapılan yarışmada Türkiye birinciliği ödülünü kazanarak, Türkiye'nin en iyi Odası olduk. Eskişehir Sanayi Odası'nı marka haline getirdik." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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