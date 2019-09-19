ESO Başkanı Kesikbaş onursal ahi seçildi

19.09.2019 17:16

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir'in onursal ahisi seçildi.



30 yıldan fazla zamandır üretim gerçekleştiren ve istihdam sağlayan ESO üyesi duayen sanayiciler Mehmet Raif Ziya, Mesut Yurtcan, Mustafa Ünal, Recai Yardımcı ve Zeki Ertan ise ahilik ödülü aldı. 32'nci Ahilik Haftası kapsamında Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından mesleğinde örnek olan sanayici, esnaf ve tüccarlara yönelik yapılan ödül töreni Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Onursal ahi seçilen ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş'ın sembolik kuşak bağlamasını Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı tarafından gerçekleştirdi.



"Gençlerimizi üretime, sanayiye adapte edeceğimizi diliyorum"



Ahilik ödülüne layık görülen ve ödülünü Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Ekrem Birsen'den alan ESO Başkanı Kesikbaş, ahilik ünvanı için mutluluk ve gurur duyduğunu belirtti ve Eskişehir'in üretiminde yer alacak bireylerin yetiştirilip, istihdama katkı sağlayacak olan ESO Mesleki Eğitim Merkezi hakkında bilgi verdi. Kesikbaş, "Eskişehir Valiliğimizin de destekleri ile 'Mesleki Eğitim Merkezi'nin oluşturulması için Milli Eğitim Bakanlığı'nın da işbirlikleri ile BEBKA'dan onay çıktı. Birkaç ay içerisinde bürokratik işlemleri de tamamlanacak. Bu kapsamda Eğitim Merkezimizde 22-35 yaş arası mesleki eğitimini henüz elde edememiş gençlerimizi bundan sonra sanayiye kazandırabileceğiz. Eğitimler ilk etap için 7 kolda başlayacak ve sonrasında artarak devam edecek. Bu konuda Rektör Şafak Ertan Çomaklı Hocamızın da desteklerini alacağız. Gençlerimizi üretime, sanayiye adapte edeceğimizi diliyorum. Bütün şehrimizin de bu konuda çok hassas olmasını istiyoruz" diye konuştu.



Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Ekrem Birsen ahilik ödülü alan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş'ın ödülü hak eden kişilerden olduğunu ve Eskişehir istihdamına katkıda bulunduğunu belirterek, "ESO Başkanı gerçekten onursal ahiliği hak ediyor, kendisinin şehrimize istihdam sağlama adına çok büyük katkıları var, oluşturduğu istihdam da esnaf ve sanatkarımıza bereket olarak dönüyor. İstihdamın devamını diliyoruz, bütün ülkelere ihracat yapmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.



Törene; Eskişehir Vali Yardımcısı Akın Ağca, Eskişehir Ticaret Odası Meclis Başkanı Halil İbrahim Ara, Eskişehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Zeydan, Eskişehir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Suat Er ve çok sayıda kurum, kuruluş, esnaf odaları temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA