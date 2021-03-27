ESO Başkanı Kesikbaş'ın testi pozitif çıktı (2)
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ESO Başkanı Kesikbaş'ın testi pozitif çıktı (2)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
ESO Başkanı Kesikbaş'ın testi pozitif çıktı (2)

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN ÖZÜR DİLEDİEskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, Covid- 19 testinin pozitif çıkmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kendisini koruyamadığı için sağlık çalışanlarından özür diledi.

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SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN ÖZÜR DİLEDİ

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, Covid- 19 testinin pozitif çıkmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kendisini koruyamadığı için sağlık çalışanlarından özür diledi. Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Kesikbaş, özür mesajında, "Dün itibari ile Covid-19 teşhisi konuldu. Karantina koşullarında tedavime devam ediyorum. Kendimi koruyamadığım için öncelikli olarak sağlık çalışanlarımızdan ve herkesten özür diliyorum. Çok çok daha dikkatli olmak gerekiyor. Kendinize dikkat edin. Sevgi ile kalın" ifadelerini kullandı.ESO Başkanı Kesikbaş'ın paylaşımına çok sayıda 'geçmiş olsun' mesajı geldi.  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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