ESO Başkanı Kesikbaş'ın testi pozitif çıktı
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ESO Başkanı Kesikbaş'ın testi pozitif çıktı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
ESO Başkanı Kesikbaş'ın testi pozitif çıktı

ESKİŞEHİR Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş'ın görülen belirtiler üzerine yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı.

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ESKİŞEHİR Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş'ın görülen belirtiler üzerine yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş'a görülen belirtiler üzerine hastanede yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Evde tedaviye alınan Kesikbaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kesikbaş'ın PCR testinin pozitif çıktığı ESO tarafından sosyal medyadan "Kendisi izole durumda ve sağlık durumu iyidir. Geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" sözleriyle duyuruldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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