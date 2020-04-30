ESO Başkanı Kesikbaş'ın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı
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ESO Başkanı Kesikbaş'ın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı

ESO Başkanı Kesikbaş'ın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı
30.04.2020 15:27 | Son Güncelleme: 30.04.2020 15:27

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında bir mesaj yayınladı.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında bir mesaj yayınladı.

Kesikbaş, mesajında şunları kaydetti:

"Emeğe ve çalışan haklarına saygı çağdaş bir demokraside esastır. Diyalog, kişisel ve mesleki gelişimi destekleyen iş koşulları, çalışan sağlığı, iş güvenliği; huzurlu, özgür ve çağdaş bir toplumun seviyesini gösterir. Çalışanlar ve işverenler olarak, Covid-19 pandemisinin yaşandığı bu elim günlerde bu iki asli unsur birbirleri ile daha fazla empati yapar hale gelmişlerdir. Birlik ve beraberliğin yaşandığı böylesi önemli bir süreçte, her iki kesim; birbirlerine olan ihtiyaçların, saygı ve sevginin en üst seviyelerinde işbirliklerini güçlendirmektedirler. Ülkemizin ortak sorun alanlarından en önemlileri, şüphesiz ki işsizlik, mesleki eğitim-gelişim, sosyal eşitliğin seviyesini arttırmaktır. işsizlik, kayıt dışı ekonomiyle mücadele, çalışma standartlarının iyileştirilmesi ve başta kadın ve genç olmak üzere istihdamın artışı alanlarında kapsamlı ve kalıcı ilerlemeler sağlanması yönünde hep birlikte çaba sarf etmeliyiz. Akıl ve alın teri döken emekçilerimiz, girişimcilerimiz ülkemiz ekonomisini ayakta tutan temel unsunlardır. Covid-19 öncesi ve sonrası, tüm dünyayı etkileyen, çalışma hayatını dönüştüren dijital dönüşüm, yeni sanayi devrimi sürecinin odağında her zaman insan vardır. İnsan kaynağının yetenek ve becerilerine yapılan yatırım, gerek işçi gerek işveren için, ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasında en büyük sermayedir. Toplumsal refahımızın temelinde akıl, bilim ve yetişmiş insan kaynağı olacaktır. Bu amaç ve ülküde, ülkesi için çalışan tüm emekçilerimizin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü 'nü kutluyoruz." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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