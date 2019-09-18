ESO Başkanı 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'ni değerlendirdi

18.09.2019 14:27

Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, Türkiye'nin 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejini değerlendirdi.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'ni açıkladı. Açıklamasında stratejiyi 'Büyük ve güçlü Türkiye hedefine giden yol haritası' olarak değerlendiren Varank, "Son 10 yılda ortalama yüzde 16,5 olan milli gelirde imalat sanayinin payını, 2023'te yüzde 21'e çıkarmayı hedefliyoruz. Sanayide çalışan işçi başına katma değeri 35 bin dolara ve imalat sanayi ihracatını da 210 milyar dolara yükseltmek istiyoruz" dedi.



Açıklamanın yapıldığı Ankara'daki MKE Sanayi ve Teknoloji Müzesi'ndeki Yerli Tünel Açma Makinesi Faaliyete Geçme Törenine bakanlığın daveti ile katılan Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, söz konusu stratejiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kesikbaş, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yürütülen 'Milli Teknoloji Hamlesi' doğrultusunda hazırlanan Sanayi ve Teknoloji 2023 Strateji ve Vizyon Raporu iyi hazırlanmış bir rapor. Bundan sonrasında devletimize ve bizlere çok iş düşüyor. Ülkemizin teknolojideki bağımsızlığını arttırmak ve güçlendirmek, sanayimizde katma değerli üretimi arttırmak zorundayız. Iskalarsak ülke olarak çok geride kalırız. Zira teknoloji logaritmik büyüyor" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA