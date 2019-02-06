Eso, ABD'nin Büyük Havacılık ve Savunma Sanayi Firmalarını Üyeleri ile Buluşturdu

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı (ESO) Celalettin Kesikbaş, savunma ve havacılık sektörünün Eskişehir'in en dinamik ve öne çıkan sektörlerinden biri olduğunu belirterek, "Şehrimiz toplam ihracatının neredeyse yüzde 20'ye yakını ileri teknoloji gerektiren havacılık sanayi ürünlerinden oluşmakta. Bu yüzden bu önemli sektörümüzü daha da geliştirmeliyiz" dedi.

"12 Amerikan firması sektördeki üyelerimiz ile görüşecek"

Eskişehir Sanayi Odası'nda, ABD'nin büyük havacılık ve savunma sanayi firmalarını ESO üÜyeleri ile bir araya getiren "ABD Savunma ve Havacılık Heyeti Toplantısı" gerçekleştirildi. ABD Türkiye Büyükelçiliği ve ESO'nun organizasyonunda gerçekleştirilen toplantının açılışında konuşan ESO Başkanı Kesikbaş, "Oda olarak, üyelerimizin dünyanın her coğrafyasına yüksek teknoloji ürünler ihraç edebilmeleri ve yabancı firmalarla işbirlikleri gerçekleştirmeleri adına çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda bugün gerçekleştirdiğimiz bu toplantıda 12 Amerikan firması Odamızı ziyaret ederek bu sektördeki üyelerimiz ile iş görüşmeleri gerçekleştirecek" diye konuştu.

Söz konusu ticaret heyetine katılan Amerikalı firmaların, Eskişehir'de hızla büyüyen havacılık sektörünü daha yakından tanımak istediğini belirten Kesikbaş, firmaların beraber çalışabilecekleri paydaşlar ile tanışmak istediklerini de vurguladı.

"İşbirliği var"

ABD Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı William B. Czajkowski ise yapmış oldukları ziyaretlerden duydukları memnuniyeti belirterek, "Eskişehir'in havacılık sektöründeki kabiliyetleri gerçekten etkileyici. Burada yapabileceğimiz çok işbirliği var. Bu fırsatı değerlendirmeliyiz" şeklinde konuştu.

Yapılan açılış konuşmalarından sonra ESO Üyesi havacılık alanında faaliyet gösteren firmalarla ABD'li firmalar kendilerini tanıtı ve firmalar arası görüşmeler gerçekleştirildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA