ESO 50'nci yılını coşkuyla kutladı

Sanayiciler kuruluş gecesinde buluştu

ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş: "Cumhuriyet ile devraldığımız ülkemizi ve şehrimizi seven, üreten sanayici vatansever insanlarız"

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu: "Bu ülke kalkınacaksa ve zenginleşecek ise ancak girişimcisi ile zengin olabilir"

ESKİŞEHİR - Eskişehir Sanayi Odası'nın 50'nci yıl dönümü nedeniyle bir kutlama programı düzenlendi. Programda konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, "Bu ülke kalkınacaksa ve zenginleşecek ise ancak girişimcisi ile zengin olabilir" dedi.

Eskişehir Sanayi Odası'nın bu yıl 50'nci yıl dönümü nedeniyle kutlama programı gerçekleştirildi. Bir otelin davet salonunda düzenlenen programa, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, AK Parti ve CHP Eskişehir milletvekilleri, ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş ve çok sayıda Eskişehirli sanayici katıldı.

"Cumhuriyet ile devraldığımız ülkemizi ve şehrimizi seven, üreten sanayici vatansever insanlarız"

Programda ilk olarak konuşan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, 50'nci yılın aslında bir helaleşme gecesi olduğuna dikkat çekerek, "Bu akşam aslında 50 yılın helalleşme gecesi. Bireysel çıkarlardan ve iktidar mücadelelerinden uzak bir helalleşme gecesi. Birlikte beraberlik içerisinde Eskişehir olma gecesi. Ortak aklı ve hedefleri buluşturma gecesi. Bu anlamda ben de ESO olarak helalleşmek istiyorum. Cumhuriyetin ilanından sonra milli mücadeleyi üreterek devam ettiren bir kuşak ve onların evlatları olan bizler, cumhuriyet ile devraldığımız ülkemizi ve şehrimizi seven, üreten sanayici vatansever insanlarız. Ülkemizi ve şehrimizi geleceğe taşımak, çağdaş medeniyetler seviyesine çıkartmak en büyük sermayemizdir. Şüphesiz ki muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur. Gecesini, gündüzünü üretmek ve ülkesini kalkındırmak için çalışan siz değerli sanayicilerimize cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygılarımı ve şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

"Bu ülke kalkınacaksa ve zenginleşecek ise ancak girişimcisi ile zengin olabilir"

Daha sonra konuşan TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Eskişehir'deki kadın sanayicilerin Türkiye'ye rol model olduğunu söyleyerek, "Eskişehir Sanayi Odamız hem buraya yakışan hayırlı bir iş yapıyor hem de 50'inci yılını kutluyor. Eskişehir ekonomisine ve sanayisine değer katanlara fazlasıyla hak ettikleri ödülü takdim ediyor. Ülkemize örnek olan 2 tane sanayici, girişimci kadın meclis üyemiz var. Bu anlayıştan dolayı başta Celalettin kardeşime, cesaretlerinden dolayı ve Türkiye'ye rol model olma noktasında 2 kadın girişimcimize de huzurlarınızda sizler adına teşekkür ediyorum. Bu ülke kalkınacaksa ve zenginleşecek ise ancak girişimcisi ile zengin olabilir.

Ardından konuşan Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ise, "Eskişehir Sanayi Odası kurulduğu günden bu yana ilimizin sanayileşmesine hız kazandırmanın yanında sanayicilerimizin sorunlarıyla da yakından ilgilenmiştir. Ekonomik yaşamda önemli bir yeri olan ESO'nun 50'inci kuruluş yıldönümünü en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Vali Çakacak ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na günün anlam ve önemine binaen plaket takdim edildi.