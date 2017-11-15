Esnek İş Gücü, Türkiye Ekonomisinin Gelişmesine Katkıda Bulunacak"

İşe alım ve danışmanlık hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren ve merkezi İngiltere'de bulunan Reed'in Global Üst Yöneticisi (CEO) Tom Lovell, esnek iş gücünün Türk ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunacağını, hem şirketlerin hem de çalışanların kendilerine değer katmasına sebep olacağını söyledi.



Lovell, düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de esnek çalışma modelini öngören ve Mayıs 2016'da TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen İş Kanunu ile Türkiye İş Kurumu Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun çerçevesinde Türkiye İş Kurumu'ndan geçici iş ilişkisi yetki belgesi alan ilk istihdam bürolarından biri olduklarını bildirdi.



Esnek iş gücü konusunda özel istihdam bürosu olarak çalışmaya başladıklarını ifade eden Lovell, akredite olmalarının ardından Türkiye'de esnek iş gücü hizmeti sunduklarını ve sunmaya devam edeceklerini söyledi.



Reed'in şu an dünyada 5 binden fazla şirkete 20 binden fazla geçici iş gücü sağladığını bildiren Lovell, şunları kaydetti:



"İngiltere geçici iş gücü istihdamı konusunda Avrupa'nın en büyüğü. İngiltere'de iş gücünün yüzde 4'ü geçici istihdam büroları tarafından karşılanmakta ve İngiltere, şu anda son 40 yılın en düşük işsizlik oranına sahip. 1960 yılında ilk işe başladığımızda sadece idari işler konusunda personel sağlıyorduk. Bugün artık 20'den fazla sektörde, farklı şekillerde geçici iş gücü sağlıyoruz. Bunların içinde insan kaynakları, mühendislik gibi pek çok kanal bulunuyor."



Esnek istihdamın hem çalışanlar hem de istihdama ihtiyaç duyan şirketler için önemli bir artı değer getireceğini belirten Lovell, "Esnek iş gücü, kesinlikle Türkiye ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunacak ve hem şirketlerin hem de çalışanların kendilerine değer katmasına sebep olacak." dedi.



"Geçici istihdam gücü Avrupa'da son zamanlarda çok popüler hale geldi"



Tom Lovell, çok uluslu şirketlerin yanı sıra lokal şirketlere de iş gücü sağladıklarını bildirdi. Geçici istihdam gücünün Avrupa'da son zamanlarda çok popüler hale geldiğini ifade eden Lovell, Avrupa iş gücünün yüzde 2'sini artık geçici istihdam büroları ve esnek iş gücünün karşıladığını söyledi.



Lovell, devamla şu görüşleri dile getirdi:



"2008 yılında AB'den geçen bir yasa, 2011 yılında bütün AB ülkeleri tarafından uygulanır hale geldi. Bunun gelmesi ile geçici iş gücü Avrupa'da yükselişe geçti. Geçici iş gücünün iki katkısı oldu. Geçici istihdamla gelen kişilere de eşit haklar sağlandı ve geçici iş gücü ile ilgili birtakım sınırlandırmaları ve yasakları da kaldırdığı için geçici istihdam Avrupa'da büyür hale geldi. İngiltere, geçici istihdam kullanan ülkeler arasında yüzde 4 ile en yüksek yere sahip. Onun arkasından Almanya, Fransa ve Hollanda geliyor. Onlar da ortalamanın üzerinde geçici istihdama başvuruyorlar."



"Geçici iş gücü modeli, kadın iş gücünü istihdama kazandırmak için son derece faydalı"



Reed Global CEO'su Lovell, çalışanların geçici istihdamla yaşam tarzını belirleyebildiğini, iş ve özel hayat dengesini kurabildiğini belirterek, "Bugüne kadarki tecrübemizden gördük ki, geçici iş gücü modeli kadın iş gücünü istihdama kazandırmak için son derece faydalı. Artık ömürlük işlerin yerini, 'portföy işler' dediğimiz bir model alıyor." diye konuştu.



İş hayatına yeni giren insanların, geçici istihdam modeli ile daha fazla tecrübe edinerek kariyerlerinde ne gibi bir yol seçmek istediklerini anlayabildiğini ifade eden Lovell, şöyle devam etti:



"Bu seçenek, tecrübesi olmayan gençleri istihdama kazandırabilmek için çok faydalı. 2017'de paylaşılan bir araştırmaya göre, geçici istihdamda çalışan insanların 48'i, geçici istihdamda çalışmanın, ömürlük bir işte çalışmaya kıyasla daha iyi bir kariyer kurmalarına yardımcı olacağı görüşünde. Yüzde 38'i kalıcı bir işte çalışmak yerine kendilerini çok daha güvende hissediyor, yüzde 63'ü ise kariyerlerinin ilerisi için çok daha donanımlı bir bireye dönüşeceğine inanıyor."



"Çalışanın haklarının istismar edilmesi ILO'nun kuruluş amaçlarına aykırı"



Reed Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Livio Manzini de esnek iş gücü yasasını, Türkiye ekonomisine ve çalışanlarına getirmek için yıllardır çalıştıklarını ifade ederek, Türkiye'de geçici istihdam konusunda ilk lisans alan şirketlerden biri olduklarını söyledi.



Türkiye'de bu durumun faydalarının önümüzdeki dönemde daha net ortaya çıkacağını kaydeden Manzini, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"İtalya ile Türkiye ekonomisi rekabet içindeler ama Türk ve İtalyan ekonomisinin yakın tarzları var. İtalya'da da Türkiye'ye benzer şekilde yüksek oranda kayıt dışı istihdam mevcuttu. İtalya, geçici istihdam yasasını 1990'ların sonunda kabul etti, sendikalar karşıydı ve yasa oldukça geç geldi. Yasanın geçmesinin ardından İtalya'da birinci yıldan itibaren kayıt dışı istihdamın kayıt altına girdiği gözlendi. Zaman içinde de özel istihdam büroları ile sağlanan geçici istihdam arttı."