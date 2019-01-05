Esnek çalışmayla 10 trilyon dolar katkı

Dünyada 16 ülkede esnek çalışma sistemine geçenlerin sayısındaki olası artış, karbondioksit seviyelerini 2030'a kadar her yıl 214 milyon ton düşürecek, işe gidiş-geliş sürelerinde 3.53 milyar saatlik bir tasarruf yapacak, küresel ekonomiye 10 trilyon dolardan fazla katkı sağlayacak.