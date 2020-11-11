Esnek çalışma paketten çıkarıldı
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Esnek çalışma paketten çıkarıldı

11.11.2020 13:42 | Son Güncelleme: 11.11.2020 13:46

İstihdam ve borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin pakette yer alan esnek çalışma düzenlemesinin paketten çıkartılması kararı alındı.

İstihdam ve borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin pakette yer alan esnek çalışma düzenlemesinin paketten çıkartılması kararı alındı.

Tazminat haklarını gasp ettiği gerekçesiyle tartışmalara yol açan esnek çalışma düzenlemesi yeni istihdam paketinden çıkarıldı.

Düzenlemeye İşçi sendikalarının taleplerinin yanı sıra AK Parti milletvekillerinden de itirazlar gelmişti. Yapılan toplantılarda, iki maddenin düzenlemeden çıkartılması kararlaştırıldı.

Buna göre, 25 yaşından küçük, 50 yaşından büyük işçilerin 2 yıl koşulsuz belirli süreli sözleşme ile çalıştırılmasına ilişkin düzenleme teklif metninden çıkarılacak.

Ayrıca, 25 yaşından küçük kişilerin ayda 10 günden az çalışması halinde malullük, yaşlılık, ölüm aylığı için gerekli olan uzun vadeli sigorta kollarından prim yatırılmaması öngören hüküm de teklif metninde yer almayacak. Pakette bırakılan maddeye göre ise çalışanlar esnek çalışmayı kabul etmeleri halinde iş yerine teşvik verilecek.

(İHA)

Esnek çalışma paketten çıkarıldı
Esnek çalışma paketten çıkarıldı
Esnek çalışma paketten çıkarıldı
Esnek çalışma paketten çıkarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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