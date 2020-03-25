Esnaftan vatandaşlara ücretsiz dezenfektan
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Erdemli

Esnaftan vatandaşlara ücretsiz dezenfektan

Esnaftan vatandaşlara ücretsiz dezenfektan Mersin'in Erdemli ilçesinde bir esnaf sokakta ücretsiz dezenfektan dağıtarak korona virüse karşı önlemlere destek oldu Mersin'in Erdemli ilçesinde bir tarım bayii tarafından sokakta vatandaşlara ücretsiz dezenfektan dağıtıldı.

25.03.2020 15:22 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:24
Esnaftan vatandaşlara ücretsiz dezenfektan

Esnaftan vatandaşlara ücretsiz dezenfektan

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir esnaf sokakta ücretsiz dezenfektan dağıtarak korona virüse karşı önlemlere destek oldu

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde bir tarım bayii tarafından sokakta vatandaşlara ücretsiz dezenfektan dağıtıldı. Ücretsiz dağıtım yapıldığını duyan vatandaşlar, dezenfektan alabilmek için sosyal mesafeyi koruyup sıraya girdi.

İlçe merkezinde bir tarım bayii tarafından korona virüs önlemlerine destek olmak amacıyla vatandaşlara ücretsiz dezenfektan dağıtımı yapıldı. Vatandaşlar, yanlarında getirdikleri şişelere dezenfektan doldurup evlerinin yolunu tuttu.

Ücretsiz dezenfektan almak için gelen vatandaşlardan Mustafa Çiftçi, "Vatana millete hayırlı uğurlu olsun, böyle evladı yetiştirenlerden de Allah razı olsun. Bu insan, insanlık adına bir şeyler yapıyor. Bizde steril olalım, temiz olalım, evde kalalım. Allah bizleri bu musibetten kurtarır inşallah" dedi.

Mehmet Usluda, "Bu herkesin yapması gereken bir davranış. Dezenfektanı 50 liradan alıyorduk, şimdilerde 100 liradan satılıyor. Maskeler olsun, dezenfektan olsun fiyatını iki katı yaptılar. Esnafımıza bu ücretsiz hizmetinden dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Sıkıntıyı gördük, bedava dağıtalım dedik"

Tarım bayii işleten esnaf Bilal Gür, "Bu zor dönemde korona virüsü ile ilgili bütün dünyanın sıkıntısı var. Bizde kendi çapımızda bir şeyler yapmak için düşündük. Dezenfektan bulma konusunda karaborsacıların yüzünden vatandaşların sıkıntı yaşadığını gördük. Biz dezenfektanı insanlara bedava dağıtalım dedik. Çünkü sağlığın şakası yok" dedi.

"Rabbim bu korona virüsten ülkemizi, insanlığı, dünyayı biran evvel kurtarsın" diyen Gür, insanların evde kalması gerektiğini hatırlatarak, yaklaşık bin litre dezenfektan dağıtacaklarını kaydetti.

Esnaftan vatandaşlara ücretsiz dezenfektan

Kaynak: İHA

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Esnaftan vatandaşlara ücretsiz dezenfektan

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