Esnaftan vatandaşa ücretsiz maske - Esnaftan vatandaşa ücretsiz maske Tokat'ta bir esnaf valilikten aldığı izinle vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı yaptı.

- Esnaftan vatandaşa ücretsiz maske

TOKAT - Tokat'ta bir esnaf valilikten aldığı izinle vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı yaptı.

Türkiye'de korona virüs salgını nedeniyle pazar yerleri ve marketler gibi toplu halde bulunulan tüm alanların yanı sıra toplu taşıma araçlarında maske kullanımının zorunlu hale geldi. Taleple birlikte fiyatlarınında artması sonucu maske satışı yasaklandı. Piyasada maske bulmakta zorlanan vatandaşlara devletin yanı sıra esnaflar tarafından da ücretsiz maske dağıtımı başladı. Tokat'ta Alipaşa Mahallesi Dr. Remzi Topçam Caddesi üzerinde faaliyet gösteren esnaf Seçkin Yıldırım, vatandaşa ücretsiz olarak maske dağıttı. Vatandaşın mağdur olmaması adına yardımcı olmak istediklerini ifade eden Yıldırım, "Çalıştığımız toptan firmaları başvurumuz üzerine bize destek oldu. Vatandaşın piyasada maske bulma sıkıntısının büyük olduğunu biliyoruz. Bu anlamda bizlerde gönüllü olarak maske dağıtıyoruz. Şuana kadar 6 bine yakın maske dağıttık, 2 bin adet kaldı" dedi.

Maskenin maliyeti 40 kuruş

Ücretli olarak satışının yasaklanmasından önce maske dağıtmaya başladıklarını ifade eden Seçkin, "Maskenin çok cüzi bir maliyeti var. Biz bunu 40 kuruşa mal ettik. Esnaf oluğumuz için lastik, kumaş bizde mevcuttu, bir ücret ödemedik. Hem değerlendirme hem de vatandaşımız faydalansın istedik. Böyle gönüllü olarak yola çıktık" diye konuştu. Maske bulmakta zorlanan vatandaşlar ise esnafın ücretsiz olarak dağıttı maskelerden alarak kullanmaya başladı.

Kaynak: İHA