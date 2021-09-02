Esnaftan vatandaşa turşu çağrısı

Turşuluk kornişon mevsimi gelmesiyle tezgahlarda yerini alırken esnaf, vatandaşlara turşuyu hazır almak yerine evde kurmaları için seslendi.

Turşuluk kornişon mevsimi gelmesiyle tezgahlarda yerini alırken esnaf, vatandaşlara turşuyu hazır almak yerine evde kurmaları için seslendi.

Pandemi döneminde bağışıklık sistemini güçlendirdiği düşüncesiyle fazlaca tüketilen turşunun kurma mevsimi geldi. Türk sofralarında özellikle kış aylarında vazgeçilmez yeri olan turşuluk kornişon, pazar tezgahlarında yerini aldı. Esnaflar, vatandaşları ilerleyen zamanlarda artacak olan fiyatlar konusunda uyardı.

"Fiyatlar ilerleyen vakitlerde pahalanacak"

Eskişehir'de pazar esnaflığı yapan Musa Bozkuş, turşuluk kornişonun bu hafta itibariyle pazarlarda yerini aldığını belirtti. Vatandaşlara 'hazıra alışma, turşunu kur' diyerek seslenen Bozkuş, "Turşuluk kornişonlar Uşak'tan geliyor. Fiyatları boyutuna göre değişiyor, işçiliği en fazla olan küçük boyutlular daha pahalı oluyor. Korona virüs patladığında vatandaşlar stokları bitirmişti. Turşu şifadır, pandemi döneminde bağışıklığı arttırdığı için çok tercih edildi. Çok faydaları var. Şimdi de bu hafta pazara giriş yaptı. Havalar soğudukça talep artsa da iklimden dolayı üretim düşer. Şimdiden almaları vatandaşlar için daha karlı olur çünkü ilerleyen vakitlerde daha da pahalanacak" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı