Esnaftan şeritli korona virüs tedbiri Esnaftan şeritli korona virüs tedbiri Sosyal mesafeyi korumayan arkadaşları için kendi etrafını şeritle kapattı Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir esnaf, sosyal mesafeyi korumayan arkadaşları için korona virüse karşı kendi tedbirini alarak, iş yerinin önünde oturduğu alanı şeritle kapattı.

Esnaftan şeritli korona virüs tedbiri

Sosyal mesafeyi korumayan arkadaşları için kendi etrafını şeritle kapattı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir esnaf, sosyal mesafeyi korumayan arkadaşları için korona virüse karşı kendi tedbirini alarak, iş yerinin önünde oturduğu alanı şeritle kapattı.

Kadirli ilçesinde tarım aletleri işletmeciliği yapan Abdurrahman Ateş, ilçede artan Covid-19 vakalarına karşı hem sosyal mesafeyi korumayan arkadaşları, hem de müşterilerinden korunmak için kendi etrafını şeritle kapattı. İş yerinin önünde ki ağacın altında zaman geçiren esnaf Abdurrahman Ateş şeritle kapattığı alanın içinde oturuyor. Yanına gelen ve maskesi olmayan arkadaşları ve müşterilerine ücretsiz maske dağıtıyor. Hem kendi sağlığı hem de arkadaşlarının sağlığı için böyle bir uygulama yaptığını belirten Abdurrahman Ateş, "Osmaniye genelinde Korona Virüs vakalarında artış var. Ben de iş yerimde kendimce böyle bir önlem aldım. Buraya benimle sohbete arkadaşlarım geliyor. Bazen sosyal mesafeye uymuyorlar. Şerit çektim kendime kimseyi yaklaştırmıyorum. Maskesiz yanıma gelenlere maske de veriyorum. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin. İnşallah bu hastalık bir an önce biter" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA