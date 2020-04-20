Esnaftan Kovid-19 ile mücadele eden sağlık personeline bin karanfille teşekkür
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Erzincan, Güncel

Esnaftan Kovid-19 ile mücadele eden sağlık personeline bin karanfille teşekkür

Erzincan'da bir esnaf, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleyi sürdüren sağlık çalışanlarına teşekkür etmek için bin karanfil dağıttı.

20.04.2020 18:38 | Son Güncelleme: 20.04.2020 18:38
Esnaftan Kovid-19 ile mücadele eden sağlık personeline bin karanfille teşekkür

Erzincan'da bir esnaf, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleyi sürdüren sağlık çalışanlarına teşekkür etmek için bin karanfil dağıttı.

Kentte esnaflık yapan Sedat Çimen, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanlarına Kovid-19 ile mücadelelerinde destek olmak için bin karanfil dağıtarak teşekkür etti.

Çimen, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarına destek amacıyla çiçek dağıttığını belirterek, "Sağlık çalışanlarımıza moral ve motivasyon olsun diye karanfil dağıttık. Allah sağlık çalışanlarımıza güç kuvvet versin. Canla başla burada hizmet etmeye çalışıyorlar. Ben çam sakızı çoban armağanı misali destek olmayı çalıştım. Allah hepsinden razı olsun. İyi ki varlar." dedi.

Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Orhan Çimen de yaşanan bu süreçte halkın desteğini hep arkalarında hissettiklerini dile getirerek Sedat Çimen'e bu nazik davranışından dolayı teşekkür edip vatandaşlara "evde kal" çağrısında bulundu.

Kentteki Mimarsinan Mahallesi Muhtarı Cemalettin Demirtaş ise Aile Toplum Sağlık Merkezinde görevli 45 sağlık çalışanına yemek ikramında bulundu. Yemek, Kovid-19 nedeniyle sosyal mesafeyi korumaya çalışan sağlık çalışanlarına ayrı ayrı odalarda ikram edildi.

Demirtaş da salgın nedeniyle zor bir süreçten geçildiğini ifade ederek, "Allah'ın izniyle hep beraber en kısa zamanda bu virüs olayını atlatacağız. Bizler gece gündüz demeden hastalara hizmet veren sağlık çalışanlarımıza elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Sağlık çalışanlarına çikolata dağıttılar

Ağrı'da da Türk Kızılay Ağrı Şubesine bağlı Genç Kızılay gönüllülerince salgın hastalığa karşı mücadele eden sağlık çalışanları için bir etkinlik düzenlendi.

Gönüllüler, etkinlikte kentteki bir hayırsever vatandaşın bağışladığı çikolata, kek, meyve suyu ve bisküvileri paketledikten sonra ilk olarak Ağrı Devlet Hastanesine gitti.

Burada sağlık çalışanlarına dağıtılması için ikram paketlerini başhekimliğe teslim eden gönüllüler, programın devamında Gençlik Spor İl Müdürlüğüne bağlı Abdurrahim Arvasi Kız Yurtlarına giderek buradaki sağlık çalışanlarına paketleri takdim etti.

Yurtlarda 14 gün gözetim altında kalan vatandaşlara da ikram paketi gönderen gönüllüler, diğer kurumlarda çalışan sağlık personellerine de verilenlerle kentte toplam 540 ikram paketi dağıttı.

Kaynak: AA

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