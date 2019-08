18.08.2019 16:19

ESNAFTAN İMAMOĞLU'NA SİTEM: BAŞKANIM DÜN KİMSEYE NEDEN ULAŞAMADIK (yeni görüntü 1)

Ekrem İmamoğlu'na Eminönü ziyareti sırasında sitem eden esnaf, "Neredesiniz başkanım" dedi.

İmamoğlu'nun gazetecilerin tatil eleştirileriyle ilgili sorularına, "2-3 gün de ailemizle birlikte olmak istedik" diye cevap verdi.

İmamoğlu'nun dün Bodrum'da olduğu öğrenildi.

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR, Cemil ÖZDEMİR, İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, selin vurduğu Eminönü'nde esnafı ziyaret etti. İmamoğlu ilk olarak Eminönü'nde bulunan alt geçitteki çarşı esnafını ziyaret etti. Dün etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen su baskınında zarar gören çarşı esnafının sorunlarını dinleyen İmamoğlu, zarar gören iş yerlerinde incelemelerde bulundu.

"NEREDESİNİZ BAŞKANIM"

İncelemeleri sırasında bir esnaf İmamoğlu'na sitem etti. Esnaf, "Başkanım dün kimseye neden ulaşamadık" dedi. Aynı esnaf, "Bir tane zabıta gelsin de bizimle ilgilensin. Şuranın elektriğini bile kestiremedik. Neredesiniz başkanım. Gerekirse bir sandalye atıp burada oturun" diye konuştu.

İmamoğlu da "Herkes burada. Her zaman irtibat halinde olacaksınız" diye cevap verdi. Ekrem İmamoğlu, meteorolojiden yağmur uyarısının geç geldiğini söyledi. İmamoğlu,"Şimdi arkadaşlara talimat verdim, her iki çarşıda da bizim bir ekibimiz burada olacak, tespit ve esnafla bir gözlem yapacak. Yani maddi manevi yanınızdayız" şeklinde konuştu.

"2-3 GÜN DE AİLEMİZLE BİRLİKTE OLMAK İSTEDİK"

Tatilde olmasıyla ilgili yapılan eleştirilerin sorulması üzerine İmamoğlu, "Ailemi siyasetin dışında, tutacağımı her yerde söyledim. Dolayısıyla siyasetin dışında bir alanda 7 yaşındaki kızıma şefkatimi, baba sevgimi gösterme lazım. 14 yaşındaki oğlumu kucaklayıp, onu geleceğe hazırlamam lazım. 21-22 yaşındaki oğlumun da meslek hayatında güçlü olması için kendi kişisel gelişimini güçlendirmesi için, onun yanında olmam lazım. Hayatın görev tarafı ayrı, aile tarafı ayrı. Ben aile tarafını, yoğun bir 8-9 aylık Türkiye gündeminden sonra desteklemeye çalışıyorum. Zaten 2 gün Hacıbektaş'taydım. Ziyaretlerimizi yapmıştık. 2-3 gün de ailemizle birlikte olmak istedik. O ana afetin denk gelmesi, elbette koşup geleceğiz. Gece 12 olur, 3 olur 5 olur. Türkiye'nin neresinde olursak olalım, dünyanın neresinde olursak olalım koşup geçeğiz. Bu benim insani tarafımdır. Bunu kimseyle paylaşmam, tartışmam. Benim tatilim de şeffaftır. Ailemle tatil yapıyorum. Gizli tatil yapmam. Gizli tatil yapmaya ihtiyaç durmam. Çünkü bu benim ihtiyacım, bu benim güzel ailem. Bazen oluyor ki annemi 1-1,5 ay görmüyorum. Bu kadar yoğun bir gündemde çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Sorumluluklarımızın büyük olduğunu biliyorum. Sadece rakip olmak, siyaseten karşı tarafta durunca bu laflar söylemek refleksinde bulunan kişilerin kalibresi düşük. Zihinler yetersiz, cümleleri de öyle çıkıyor" diye cevap verdi.

İMAMOĞLU BODRUM'DAYDI

Bu arada İmamoğlu'nun dün Bodrum'da olduğu öğrenildi. İmamoğlu ve ailesinin cuma akşamı Bodrum'a geçtiği ve dün bu ilçede oldukları belirtildi.

Kaynak: DHA