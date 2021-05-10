Esnaftan hükümete çağrı
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Esnaftan hükümete çağrı

Esnaftan hükümete çağrı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalım, önümüzdeki günlerde açıklanacak olan normalleşme takviminde esnaflara öncelik verilerek esnafların faizsiz kredi ile desteklenmelerini istedi.

Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalım, önümüzdeki günlerde açıklanacak olan normalleşme takviminde esnaflara öncelik verilerek esnafların faizsiz kredi ile desteklenmelerini istedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 43 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüs ile mücadele sürüyor. Salgının yayılımın önüne geçilmek amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan tam kapanma süreci 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'de sona erecek. Bu kapsamda önümüzdeki günlerde hükümet tarafından açıklanması beklenen normalleşme takvimi merak oluştururken, Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalım normalleşme sürecinde esnaflara öncelik verilmesi gerektiğini belirtti. Esnafların faizsiz kredilerle desteklenmesi gerektiğini ifade eden Başkan Çalım, "Önlemler doğrultusunda vaka sayılarımız gün be gün düşmektedir. Normalleşme dönemine gireceğimiz bayram sonrasında hepimizin temizlik, maske, mesafe gibi önlemlerimize daha da dikkat etmemiz gerekmektedir. Bununla beraber esnaflarımızın, kapalı kaldığı dönemlerde oluşan zararlarını bir nebze olsun sarmak için uzun vadeli faizsiz kredilerle desteklenmesi ise mutlak gerekmektedir. İlçemizde üç bini aşkın, ülke genelinde iki milyon civarı olan küçük esnaflarımıza hükümetimizin gereken desteği vermesi umuduyla yaklaşan Ramazan Bayramınızı şimdiden kutlar umut dolu, sağlıklı bir süreçle işlerimize yeniden kavuşacağımız günler dilerim" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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