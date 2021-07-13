Esnaftan elifba kampanyası
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Esnaftan elifba kampanyası

Esnaftan elifba kampanyası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde fotoğrafçı olan bir esnaf camilerde yaz Kur'an kurslarına katılan öğrencilerin elifba eksikliği yaşadığını duyunca sosyal medya hesabından başlattığı kampanya sayesinde kısa sürede 100 adet elifba topladı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde fotoğrafçı olan bir esnaf camilerde yaz Kur'an kurslarına katılan öğrencilerin elifba eksikliği yaşadığını duyunca sosyal medya hesabından başlattığı kampanya sayesinde kısa sürede 100 adet elifba topladı.

Kızıltepe Cumhuriyet Meydanı'nda fotoğraf çekim işi yapan Murat Uğurlu, camilerde yaz Kur'an kurslarına katılan öğrencilerin elifba eksikliğini yaşadığını duydu. Uğurlu, kendi sosyal medya hesabından "Camilerde yaz Kur'an kurslarına katılan öğrencilere elifba hediye etmek isteyenler bana ulaşabilir mi? Eksiklerden dolayı desteğinize ihtiyacımız var" paylaşımını yaptı.

Uğurlu başlattığı kampanya sayesinde hayır severlerin desteğiyle kısa sürede 100 adet elifba topladı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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