Esnaftan Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine destek Düzce'de esnaf, Düzce Üniversitesi (DÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesine beyaz eşya, küçük ev aleti, gıda ve temizlik malzemesi desteğinde bulundu.

Düzce'de esnaf, Düzce Üniversitesi (DÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesine beyaz eşya, küçük ev aleti, gıda ve temizlik malzemesi desteğinde bulundu.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, kentte yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) en ön safta mücadele eden sağlık çalışanlarına desteğin toplumun farklı kesimlerinden sürdüğü belirtildi.

Beyaz eşya bayi sahibi Ersin Mutlu, iş insanı Faruk Dokumacı, mobilya mağazası sahibi İsa ve İshak Şengüloğlu, iş insanı Yılmaz ve Haydar Durmazoğlu, Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan, bir su bayi ile alışveriş merkezi firmasının hastaneye beyaz eşya, küçük ev aleti, gıda ve temizlik malzemesi desteğinde bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen hastane başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, küresel boyutta etkili olan salgında sağlık çalışanlarının büyük bir yük omuzladığını ifade etti.

DÜ Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İdris Şahin ve İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz ile koordineli olarak ilde personel ve hastaların sağlığı için çalışmaları sürdürdüklerini belirten Balbay, "İçinden geçtiğimiz bu zor dönemde de gerek sivil toplum kuruluşlarımız gerek iş dünyamız gerekse vatandaşlarımızdan hastanemize destek geliyor. Bu salgın aramıza sosyal mesafeler koysa da kalplerimizin birlikte attığını görmek bize mutluluk veriyor. Bu vesileyle canla başla çalışan sağlık çalışanlarımızın işlerini yürütmesinde yardımcı olan temizlik, teknik servis, ayniyat, güvenlik, sekreterlik başta olmak üzere tüm alanlarda görevlerine devam eden Başhekimlik ile Başmüdürlük personeline, bu süreçte hastanemize destekte bulunan herkese canıgönülden teşekkür ediyorum. Biz güçlü bir milletiz. El birliğiyle bu salgının da üstesinden geleceğimize inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA