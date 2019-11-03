03.11.2019 11:35

Esnaftan "dert dinlenir" fiyat tarifesi

Osmaniye'de derdini anlatan, adres soranlardan bıkan esnaf, çareyi iş yerine astığı "dert dinlenir" tarifesi astı

OSMANİYE - Osmaniye'de bir çiğ köfte bayi işletmeciliği yapan Canan Baysal, derdini anlatan, adres soranlardan bıkınca çareyi iş yerine astığı "dert dinlenir" fiyat tarifesinde buldu.

Osmaniye'de çiğ köfte bayi işletmeciliği yapan Canan Baysal komşu esnafın ve müşterilerin sürekli olarak dertlerini anlatması, kendisine sürekli olarak adres sorulmasından bıkınca, konuya dikkat çekmek amacıyla iş yerine dert dinlenir başlıklı fiyat tarifesi astı. Üzerinde aile sorunları 3 TL, aşk sorunları 5 TL, iş yeri sorunları 4 TL, havadan sudan 5 TL, yan taraf sorma ücreti 1 TL yazılı tarifenin faydasını gördüğünü ve artık daha az dert dinlediğini belirten Canan Baysal, "Üç senedir bu işletmenin sahibiyim. İş yerinde yaşadığım en büyük sorun gelen müşterilerden olsun, arkadaş çevremden olsun, hiç tanımadığım insanlardan olsun derdini anlatan, ailevi sorunlarından aşk sorunlarından bahseden adres soran insanların çokluğu. Artık neredeyse işimi yapamaz hale geldim ve artık inanın bıktım. Sosyal medyadan da böyle bir el ilanı görmüştüm. Oradan esinlendim aklıma geldi. Buraya ilanı astığımdan beri gelip ücret vereyim deyip sorununu anlatan müşteriye de şahit oldum. Özellikle yan tarafı soran kişi sayısı azaldı" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA