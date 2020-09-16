Esnaftan Batur'a pandemi teşekkürü İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'a salgın sürecinde yapılan çalışmalar nedeniyle teşekkür etti.

Mutlu, "Sizden müthiş bir destek gördük" dedi.

33. Ahilik Haftası kapsamında kendisini ziyaret eden Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'a teşekkür eden İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, salgın sürecinde esnafa yönelik olarak yapılan çalışmalara dikkat çekerek, "Hem maddi destek hem de dezenfektasyon gibi sıhhi çalışmalar anlamında sizden ve Konak Belediyesi'nden müthiş bir destek gördük" diye konuştu.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, 33. Ahilik Haftası nedeniyle İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu'yu ziyaret etti. Birlik binasında yapılan ziyarette İESOB yöneticileri, bazı oda başkanları, İzmir Büyükşehir Belediyesi Esnaf Masası Genel Sekreteri Hamdi Yapıcı ile Konak Belediyesi Meclis Üyesi ve Esnaf Masası Genel Sekreteri Doğan Kılıç da hazır bulundu.

"Süreci birlikte aşacağız"

Ziyarette konuşan ve yaşanan salgın sürecinde en ağır yarayı esnafın aldığına dikkat çeken Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, bazı kesimlerin hala iş yapamadığına dikkat çekti. Bu süreçte yardım edilmesi gerekli kesimlere yönelik çalışmaların birlikle, birlik başkanıyla istişare halinde yapıldığını vurgulayan Batur, "Belediyemizde ilk yaptığımız işlerden bir tanesi de esnaf masasını kurmaktı. Esnaf masamızı ikinci ayımızda faaliyete geçirdik. Bundan sonra da sıkıntılı süreçleri birlikte aşacağız" diye konuştu. Yaşanan dönemde dayanışma ruhuyla çalışılmasının önemli olduğunu dile getiren Batur, "Zabıta müdürümüzle de konuştum. Esnafımıza bu zor süreçte elimizden geldiği kadar destek olacağız. Zabıtamız ve esnafımız birlikte diyolog yolu ile sorunları çözmeye gayret edecek. Esnafımızı kollayacağız. Esnafımızın yanında olmamız lazım ki, tekerler dönsün. Esnafın tekeri dönmeye başlarsa, ekonominin de tekeri dönmeye başlar" dedi.

İlgi ve güler yüz

Birlik Başkanı Zekeriya Mutlu da konuşmasına, esnafa yönelik çalışmalarda ve sorunların çözülmesi noktasında sağlanan destekten dolayı Başkan Batur'a, Konak Belediyesi meclis üyelerine ve tüm belediye çalışanlarına teşekkür ederek başladı. Mutlu, "Göstermiş olduğunuz ilgi ve güler yüz sayesinde sorunların çözümüne yönelik çabaların tümünde başarıya ulaştık. Belediye başkanımız olarak size, odamız adına sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum" diye konuştu.

"Hizmet sektörü büyük sıkıntıda"

Olağanüstü dönemlerden geçildiğini ifade eden Mutlu da salgından ekonomik açıdan en çok etkilenen kesimin esnaf teşkilatı olduğunu vurguladı Özellikle hizmet sektöründe faaliyet gösteren esnafın büyük bir sıkıntı içinde olduğuna işaret eden Mutlu, şöyle devam etti: "Pandemi süresinde hem maddi destek hem de dezenfektasyon gibi sıhhi çalışmalar anlamında sizden ve Konak Belediyesi'nden müthiş bir destek gördük. Bu nedenle katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Kentimiz, ülkemiz için yapılacak çalışmalarda her zaman sizinle beraberiz."

Ahilik Haftası'nın pandemi nedeniyle bu yıl buruk, kısıtlı kutlandığını belirten Mutlu, Başkan Batur'un ziyaretinin kendileri için çok önemli olduğunu da dile getirerek, teşekkür etti. Mutlu, ziyaretin sonunda Başkan Abdül Batur'a çeşitli meslek dallarının simgelendiği bir tablo sundu.

Kaynak: Bültenler