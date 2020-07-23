Esnafların kredi faiz oranları ertelendi
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Esnafların kredi faiz oranları ertelendi

DÜZCE (İHA) – 5. Bölge Birliği ve Düzce Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı, Kurban Bayramı öncesinde esnafların kredi taksitlerinin ertelenmesi ile ilgili esnafa müjde verdi.

Esnafların kredi faiz oranları ertelendi
23.07.2020 21:45 | Son Güncelleme: 23.07.2020 21:48

DÜZCE (İHA) – 5. Bölge Birliği ve Düzce Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı, Kurban Bayramı öncesinde esnafların kredi taksitlerinin ertelenmesi ile ilgili esnafa müjde verdi. Esnafların Temmuz, Ağustos ve Eylül taksitlerinin faiz oranı ertelendi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Genel Başkanı Abdülkadir Akgül'ün esnafın sıkıntılı döneminde banka takibine düşmemesi için yapılan girişimler sonuç verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile 30 Haziran 2020 tarihinden önce kullanılan kredilerin Temmuz, Ağustos ve Eylül taksitleri çekilen kredi faiz oranı ile ertelendi. 5. Bölge Birliği ve Düzce Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı, alınan karar sonrasında esnaflara müjdeyi verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TESKOMB Genel Başkanı Abdülkadir Akgül'e yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür eden Taşlı, " TESKOMB Genel Başkanımız A.Kadir Akgül'ün Esnafımızın sıkıntılı döneminde Banka takibine düşmemesi için yaptığı çalışma Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile 30 Haziran 2020 tarihinden önce kullanılan kredilerin Temmuz, Ağustos ve Eylül Taksitleri Çekilen Kredi Faiz oranı ile ertelenmiştir.Esnafımızın Banka takibine düşmesi ve sicilinin bozulma riski engellenmiştir.Cumhurbaşkanımız Başta olmak üzere hükümetimize ve Teskomb Genel Başkanımız A.Kadir Akgül'e Bölge Birliğimize Bağlı kooperatiflerimiz ve Esnafımız adına Şükran'larımı sunarım. Esnafımıza yapılan uygulama hayırlı olsun" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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