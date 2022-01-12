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"Esnaflarımızın yanındayız"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Kütahya Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonları İşletmecileri Esnaf Odası üyelerine yönelik düzenlediği eğitim seminerinde, Belediye Başkanı Alim Işık'a, pandemi sürecinde esnaflara sağladığı destekten dolayı plaket takdim edildi.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonları İşletmecileri Esnaf Odası üyelerine yönelik düzenlediği eğitim seminerinde, Belediye Başkanı Alim Işık'a, pandemi sürecinde esnaflara sağladığı destekten dolayı plaket takdim edildi.

Kütahya Belediyesi Konferans Salonu'nda Kütahya Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonları İşletmecileri Esnaf Odası tarafından oda üyelerine ve Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri alanı öğrencileri ile birlikte Meslek Eğitim Merkezi öğrencilerine yönelik eğitim semineri verildi.

Seminere katılan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, berberlik mesleğinin ölmeyen meslekler arasında yer aldığını ifade ederek, çağa ayak uydurmak ve ayakta kalabilmek adına bu tür hizmet içi eğitimlerin önemli olduğunu vurguladı.

Oda Başkanı Mehmet Çaltı ise Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'a özellikle pandemi döneminde esnaflara sağladığı desteklerden dolayı teşekkür ederek bir plaket takdim etti. Çaltı, "Başkanımız her koşulda esnaflarımızın yanında oluyor. Kendisine buradan bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Esnaflarımızın yanındayız

Esnaflarımızın yanındayız

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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