"Esnaflarımızın Her Zaman Yanındayız"
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"Esnaflarımızın Her Zaman Yanındayız"

'Esnaflarımızın Her Zaman Yanındayız'
Bültenler - Haberler | Güncel

Esnaflar ve vatandaşlarla sık sık bir araya gelerek 'Gönül Belediyeciliği' hizmetlerini ön planda tutan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Karakavak mahallesinde kurulan pazar alanını ziyaret ederek esnafların yanı sıra alış veriş yapan vatandaşlarla sohbet etti.

Pazar tezgâhlarını tek tek dolaşarak esnafların istek ve beklentilerini dinleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt'ta faaliyetlerine aralıksız devam eden meslek gruplarının yanı sıra vatandaşlarla bir araya gelip, ekonomik hayatı toplumsal dayanışma ruhuyla daha güçlü hale getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Yeşilyurt'un ekonomik potansiyeli ve ticari hayatını daha güçlü kılmak için esnafların rahat ve güvenli ortamlarda çalışmasına önem verdiklerini belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, esnafların ilettiği talepleri çözüm odaklı yaklaşımlarla en kısa sürede gidereceklerini söyledi.

Yeşilyurt'u esnaflar ve vatandaşlarla birlikte yönettiklerini hatırlatan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Karakavak mahallemizde kurulan pazar alanımızı ziyaret ederek esnaflarımıza hayırlı işler dileyip, alış veriş yapan hemşehrilerimizle sohbet ettik. Ülke ve kent ekonomisinin daha güçlü hale gelmesi için büyük bir çaba sarf eden esnaflarımızın rahat ve huzurlu ortamlarda işini yapması için ne gerekiyorsa yerine getirmekteyiz. Ekonominin temel taşı olan esnaflarımızın her daim yanındayız. Sık sık yaptığımız bu tür ziyaretlerle de esnaflarımızın taleplerini bire bir öğrenip, kalıcı çözümler üretiyoruz. Vatandaşlarımızın rahatlıkla alışverişlerini yapmaları adına esnafımızla birlikte hareket ederek elimizden geleni yapıyoruz. Daha modern ve yaşanabilir bir ilçede yaşamak adına ortak akıl anlayışıyla hareket ederek, hizmetin en iyisine layık olan ilçemize hep birlikte katkı sunuyoruz. Çalışmalarımız vatandaşlarımız ve esnafımızın daha iyi koşullarda yaşamını sürdürmesi yönündedir. Bununla birlikte pandemi nedeniyle yoğun olan pazar yerlerinde maske, hijyen ve mesafe konusunda çok dikkatli olmaları konusunda hem esnaflarımıza hem de vatandaşlarımıza gerekli uyarıları yaptık. Esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın maske kullanımına dikkat ettiğini gördük ve memnuniyetimizi ifade ettik. Hizmetlerimize esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın desteğiyle hız kesmeden devam edeceğiz." diye konuştu.

Başkan Çınar, samimi ve güzel bir ortamda geçen ziyaretleri sırasında esnaflara ve vatandaşlara alış veriş çantası hediye etti.

Kaynak: Bültenler

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