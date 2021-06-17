Esnaflarımıza Ahilik Değerleri Anlatılıyor
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Esnaflarımıza Ahilik Değerleri Anlatılıyor

Esnaflarımıza Ahilik Değerleri Anlatılıyor
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Ahi Evran Yılı Etkinlikleri kapsamında hazırlanan proje kapsamında ilimiz esnafına Ahilik değerleri anlatıldı.

Ahi Evran Yılı Etkinlikleri kapsamında hazırlanan proje kapsamında ilimiz esnafına Ahilik değerleri anlatıldı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Ticaret İl Müdürlüğü ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığınca ortaklaşa olarak hazırlanan projenin ilki Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirildi.

Valimiz Sayın İbrahim Akın, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz, Ticaret İl Müdürü Mahmut Dalgalı, Esnaf Odaları Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Yılmaz, ilgili kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve esnafların katıldığı toplantıda Ahilik değerleri anlatıldı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ahilik Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Öztürk'ün açılış konuşmasını yaptığı programda, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gökbel Ahi Evran-ı Veli'yi tanıtarak Ahiliği anlattı.

Program sonunda gazetecilerin sorusu üzerine eğitim programını değerlendiren Valimiz Sayın İbrahim Akın, 2021 yılının Ahi Evran-ı Veli'nin doğumunun 850. Yılı olması sebebiyle UNESCO tarafından ve Cumhurbaşkanlığımızca yayınlanan genelge ile "Ahi Evran Yılı" olarak ilan edildiğini belirterek sözlerine şöyle devam etti:

"Bu yıl 13-19 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan 34. Ahilik Haftası etkinlikleri için detaylı bir çalışma yürütülürken 2021 yılının Ahi Evran-ı Veli Yılı olması münasebetiyle ayrıca, yıl boyunca devam edecek programlar gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda, Ahi Evran Üniversitesi, Ticaret İl Müdürlüğü ile Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası işbirliği ile esnaflarımıza verilmesi planlanan Ahilik Eğitiminin de bugün açılışını gerçekleştirdik.

Ahilik geleneğinin asırlar boyunca yaşatılmasını ve kuşaktan kuşağa aktarılmasını sağlayan esnaf ve sanatkarların her zaman devletinin ve milletinin yanında yer alarak toplumsal paylaşımın ve barışın temsilcileri olduğunu belirten Sayın Valimiz; "İnanıyorum ki, daha fazla kazanç için her türlü ahlaki ve ticari değerin yok sayıldığı günümüz dünyasında uygulamaya konulacak Ahilik ilkeleri, daha sağlıklı ve daha huzurlu bir toplum yapısının oluşmasına katkı sağlayacaktır. " ifadelerini kullandı.

Kaynak: Habermetre

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