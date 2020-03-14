Esnaflardan virüse tedbir
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Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Düzce, Güncel

Esnaflardan virüse tedbir

DÜZCE(İHA) – Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve ülkemizde de görülen Korona virüsüne karşı esnaflarda müşterileri için çeşitli tedbirler alıyorlar.

14.03.2020 10:19 | Son Güncelleme: 14.03.2020 10:19
Esnaflardan virüse tedbir

DÜZCE(İHA) – Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve ülkemizde de görülen Korona virüsüne karşı esnaflarda müşterileri için çeşitli tedbirler alıyorlar. Düzce'de faaliyet gösteren bir kebapçı da yemek yenilen katlara seyyar dezenfektanlar koydu.


Korona virüsüne karşı esnaflarda çeşitli tedbirler alıyorlar. Düzce'de faaliyet gösteren Sofram Kebap müşterilerine daha hijyenik ve güvenli ortamda hizmet vermek amacıyla harekete geçti. İş yerinin girişine ve yemek yenilen katlara seyyar dezenfektanlar koyuldu. Müşteriler bu noktalarda ellerini dezenfekte edebiliyor.


Firmanın sahibi Mehmet Bahçalı "Hijyen bizim için önemli. Son dönemde korona virüs salgını nedeniyle hijyen kurallarımızı ve tedbirlerimizi de en üst seviyeye çıkardık. Müşterilerimizin daha huzurlu ve rahat hizmet almaları için salonumuza dezenfektan noktaları koyduk. Buda müşterilerimiz tarafından ilgi ile karşılanıyor. Sağlık önemli" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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