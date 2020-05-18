Esnaflardan özel istek! Esnaf Odası Başkanı Mitat Ulaş, Konfeksiyoncu esnaflarının bayrama kadar işletmelerini saat 23.00'e kadar işletmelerini açık olmasını istediklerini ifade ederek bu konuda yetkililerden destek beklediğini söyledi.

"ESNAFLARIMIZ ZOR GÜNLERDEN KURTULMAK İSTİYOR"

Başkan Ulaş; "2020 yılında esnaflarımız zor bir süreç geçiriyor. İlimizde Ocak ayında meydana gelen deprem sonrası zor bir süreç başladı. Esnaflarımız kendini toplamadan ardından Çin'de başlayan korana virüs tüm Dünya'yı etkisi aldı. Virüs ülkemizde olduğu gibi ilimizde de etkili oldu.2 aya yakındır süren pandemi süreci esnaflarımızı zor sürece soktu. Devletimiz esnafımıza destek vermeye devam ediyor.Ben buradan devlet yetkililerimize teşekkür etmek istiyorum.Ama çok destek bekliyoruz.

"ESNAFLARIMIZ, SAAT 23.00' KADAR İŞLETMELERİNİ AÇIK KALMASINI İSTİYOR"

Büyük çalışmayla korana virüs kontrol altına alındığını ifade eden Elazığ Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası Başkanı Mitat Ulaş, "Küçük esnaflarımızın çok önemli olan bayram haftasıdır. Küçük esnaflarımız bayramı bekliyor ki istediği işi yapsın ama bayram istedikleri gibi olmayacaktır. Bizler esnaflarımızın en azından işlerinin biraz daha iyi olması için yetkilerimizde esnaflarımızın işletmelerinibayrama kadar saat 23.00'e açık olmasına istiyoruz. Biz sayın Valimiz Çetin Oktay Kaldırım'dan talebimizi ilettik. Kendiside gerekli görüşmeleri yapacağınıve hatta gerekli yerlere talebimizi ilettiğini söyledi. Sayın Valimiz her zaman bizlerin ve esnaflarımızın yanında olduğunu hissettiriyor. Ben kendisine bu duyarlığından dolayı şahsım ve esnaflarım adına çok teşekkür ediyorum. İsteğimiz inşallah olumlu şekilde sonuçlanacaktır. Ben şimdiden tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını kutlarım" dedi.

Kaynak: Bültenler