Esnaflara yapılandırma müjdesi Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği ile Ticaret Bakanlığı'nın yapmış olduğu çalışmalar doğrultusunda, ekonomik ve sosyal hayatın temel direklerinden esnaf ve sanatkarlara destek olunması kapsamında yapılandırma müjdesi verildi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği ile Ticaret Bakanlığı'nın yapmış olduğu çalışmalar doğrultusunda, ekonomik ve sosyal hayatın temel direklerinden esnaf ve sanatkarlara destek olunması kapsamında yapılandırma müjdesi verildi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği ile Ticaret Bakanlığı'nın yapmış olduğu çalışmalar doğrultusunda, ekonomik ve sosyal hayatın temel direklerinden esnaf ve sanatkarlara destek olunması kapsamında çalışma başlatılarak yapılandırma müjdesinin Merkez Birlik Başkanı Apdülkadir Akgül ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından verildiğini ifade eden Kula Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Yiğen, "Öncelikle bu yapılandırmanın çıkmasında emeği geçen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği Başkanı Apdülkadir Akgül, Sayın Ticaret Bakanımız hemşehrimiz Ruhsar Pekcan'a teşekkür ediyorum. 13 Temmuz 2020 tarihi itibari ile uygulanacak olan düzenlemeye göre, 30 Haziran 2020 tarihinden önce(bu tarih dahil) kredi borcu kooperatif takibine intikal eden ortaklarımızın 31 Ağustos 2020 tarihine kadar kooperatifimize başvuru yaparak yapılandırma talebinde bulunmaları gerekmektedir. Bu kapsamda kooperatif takibindeki asıl alacak tutarına(bankaca kooperatif blokeli ve mevduat hesaplarından alınan tutarlar ile varsa icra ve sair masraflar) hiçbir gecikme faizi hepsaplanmayacaktır. Asıl alacak tutarı defaten ödemek istendiği takdirde gecikme faizi alınmadan tahsil edilecektir. Ayrıca borcun 24 aya kadar taksitlendirilmesi talep edildiği takdirde yapılandırma tarihinden itibaren yüzde 10 faiz oranı üzerinden 24 aylık basit faiz hesaplanacak ve asıl alacak tutarı ile hesaplanan faiz tutarı toplamı 24'e bölünerek ilk taksit peşin tahsil edilecektir. Biz kooperatif ve TESKOMB olarak bu süreçte her zaman esnaf ve sanatkarlarımızın yanında ve destekçisi olduk. Bu zor zamanlarında da esnafımızın yanında olmaktan mutlu olduğumuzu belirtirim." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA