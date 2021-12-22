"Esnaflar Yeşilay Elçisi oldu"

KIRIKKALE (Bültenler) - Yeşilay Kırıkkale Şubesinin toplantı salonunda gerçekleştirilen proje kapanış toplantısına, Yeşilay Kırıkkale Şube Başkanı Muhammet Erkam İşler, Yeşilay gönüllüleri katıldı.

Proje hakkında bir konuşma yapan Yeşilay KırıkkaleŞube Başkanı Muhammet Erkam İŞLER; "Yeşilay Elçileri projesi toplumun bütün katmanlarının bağımlılıkla mücadeleye dâhil edilmesine katkı sağlamak amacıyla bu alanda bilgilendirmeyi, toplumsal farkındalığı ve bilinci artırmayı amaçlamaktadır. Toplumsal duyarlılığın sokaktan mahalleye, mahalleden ilçeye ve ilçeden il merkezlerine kadar yaygınlaşması kamuoyunun bağımlılıkla mücadeleye aktif olarak katılımını teşvik ederek bu alanda önleme temelli bir toplumsal duyarlılık geliştirilecek. Bireylerin özellikle mahallelerde yoğun ilişki içerisinde bulunan esnafları ve etki alanı geniş olan ev hanımlarıyla iletişim ve dayanışma temelli bir duyarlılık geliştirerek başta sokaklar olmak üzere sahada bağımlılıkla mücadele için toplumsal bir refleks oluşturmaktır. Bu doğrultuda projenin özel amaçlarını bağımlılık alanında esnafların ve ev hanımlarının bilgi düzeylerinin artırılması oldu. Esnaf ve ev hanımlarına yönelik iletişim eğitimiyle bağımlılık olgusuna karşı ortak bir söylem ve duruş geliştirilmesi amaçlandı. İş yeri temelli görsel iletişim kampanyasıyla Yeşilay'ın tanınırlığının ve bilinirliğinin artırılması sağlandı. Bağımlılıkla mücadele eden bireylerin YEDAM'a yönlendirilmesinin sağlanması oluşturuldu".dedi.

İşler konuşmasının devamında; yaklaşık 5 aydır yürüttüğümüz proje çerçevesinde ilimizde faaliyet gösteren 208 esnafımıza ulaştık. Onlarla tanıştık, ne yaptığımızı ve ilerleyen zamanlarda neler hayal ettiğimizi paylaştık. Bağımlılıkla mücadelede toplumdaki her kesimin üzerine görevler düştüğünü hatırlattık. Ve şunu sorduk: "Biz bağımlılıkla mücadele ediyoruz, bizimle birlikte bu mücadeleye var mısınız?" dedik. Kırıkkale Merkezde bu mücadelede bize omuz verecek ve Yeşilay bayrağını dalgalandıracak yaklaşık "56 Yeşilay Elçimiz" bize evet dedi. Konuşmaların ardından Yeşilay Elçisi olan esnaflara veYeşilay gönüllülerinesertifikaları verilerekbu mücadeledemizde bizlere destek veren tüm esnaflarımıza ve gönüllülerimize teşekkürü bir borç bilirim"dedi.

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