Esnaflar 'kavga var' diyerek çağırdı, çiçeklerle karşıladı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Esnaflar 'kavga var' diyerek çağırdı, çiçeklerle karşıladı - Haber
Polis Haftası, Malatya, Polis, kavga, 3. Sayfa

Esnaflar 'kavga var' diyerek çağırdı, çiçeklerle karşıladı

Esnaflar 'kavga var' diyerek çağırdı, çiçeklerle karşıladı Kavga ihbarına giden polise sürpriz Malatya'da esnaflar, 155'i arayarak kavga ihbarı yapıp, olay yerine gelen polis ekiplerine sürpriz yaptı.

07.04.2020 16:38 | Son Güncelleme: 07.04.2020 16:40
Esnaflar 'kavga var' diyerek çağırdı, çiçeklerle karşıladı

Esnaflar 'kavga var' diyerek çağırdı, çiçeklerle karşıladı

Kavga ihbarına giden polise sürpriz

MALATYA - Malatya'da esnaflar, 155'i arayarak kavga ihbarı yapıp, olay yerine gelen polis ekiplerine sürpriz yaptı. Gelen polisleri alkışlarla karşılayan esnaflar, Polis Haftası nedeniyle ekiplere hediye verdi.

Ülke olarak zor bir süreçten geçilen bugünlerde Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü nedeniyle, Malatya'da bir grup esnaf polislere jest yaptı. Turgut Temelli Caddesi üzerinde bir grup esnaf 155'i arayarak kavga ihbarında bulundu. Kısa süre sonra olay yerine gelen asayiş ekipleri ise yaşadıkları sürpriz karşısında şaşkınlıkların gizleyemedi.

Esnaflar alkışlarla karşıladıkları polis ekiplerine çiçek ve hediye takdime ederek Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı. Daha sonra polislerle hatıra fotoğrafı çeken esnaflar, bu anları ise sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Esnaflar 'kavga var' diyerek çağırdı, çiçeklerle karşıladı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Esnaflar 'kavga var' diyerek çağırdı, çiçeklerle karşıladı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Sağlık Bakanı Koca, korona vaka sayısıyla ilgili güzel haberi verdi Haber
Sağlık Bakanı Koca, korona vaka sayısıyla ilgili güzel haberi verdi
İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, ölü bulundu Haber
İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, ölü bulundu
Esenyurt'ta 10 katlı binadaki patlama anının görüntüsü ortaya çıktı Haber
Esenyurt'ta 10 katlı binadaki patlama anının görüntüsü ortaya çıktı
Emekli öğretmen, sokak ortasında komşusunu öldürüp canına kıydı Haber
Emekli öğretmen, sokak ortasında komşusunu öldürüp canına kıydı
Erdoğan'dan sonra BDDK da Portakal için suç duyurusunda bulundu Haber
Erdoğan'dan sonra BDDK da Portakal için suç duyurusunda bulundu
Danla, Cemal'in videosunu ifşa etti! İzleyenler kahkahaya boğuldu Haber
Danla, Cemal'in videosunu ifşa etti! İzleyenler kahkahaya boğuldu
Mahkeme kredi masraflarına faiz işleten bankayı haksız buldu
Mahkeme kredi masraflarına faiz işleten bankayı haksız buldu
Bir ay boyunca tecavüze uğrayan ünlü şarkıcı Duffy, ilk kez olayın detaylarını anlattı
Bir ay boyunca tecavüze uğrayan ünlü şarkıcı Duffy, ilk kez olayın detaylarını anlattı
Sağlık çalışanlarının ayrımcılık yapan site yönetimine verdiği cevap takdir topladı
Sağlık çalışanlarının ayrımcılık yapan site yönetimine verdiği cevap takdir topladı
Mağdur ülke ve vatandaşlar, koronavirüsün çıkış noktası Çin'e tazminat davası açabilecek
Mağdur ülke ve vatandaşlar, koronavirüsün çıkış noktası Çin'e tazminat davası açabilecek
Model Didem Soydan, yarı çıplak halde verdiği pozla Instagram'a damga vurdu
Model Didem Soydan, yarı çıplak halde verdiği pozla Instagram'a damga vurdu
Koronavirüsü yenen doktor, ilk gönüllü plazma bağışçısı oldu
Koronavirüsü yenen doktor, ilk gönüllü plazma bağışçısı oldu
Altının kilogramı 359 bin 300 liraya yükseldi
Altının kilogramı 359 bin 300 liraya yükseldi
Koronavirüs Diyarbakır ciğerini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı
Koronavirüs Diyarbakır ciğerini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı
Elia, 'Artık dolu statta oynamak istiyorum' diyerek ayrılık kararı aldı
Elia, "Artık dolu statta oynamak istiyorum" diyerek ayrılık kararı aldı
İran Sağlık Bakanı: Koronavirüs mayıs sonuna kadar kontrol altına alacağız
İran Sağlık Bakanı: Koronavirüs mayıs sonuna kadar kontrol altına alacağız
Koronavirüse yakalanan İngiltere Başbakanı Johnson'ın durumu hakkında açıklama: Solunum cihazına bağlanmadı
Koronavirüse yakalanan İngiltere Başbakanı Johnson'ın durumu hakkında açıklama: Solunum cihazına bağlanmadı
136 bin firmanın KOSGEB taksitleri 3 ay ertelendi
136 bin firmanın KOSGEB taksitleri 3 ay ertelendi
İtalya'da futbolcu ve teknik direktör maaşlarında indirim
İtalya'da futbolcu ve teknik direktör maaşlarında indirim
New York'ta koronavirüs salgınında ölenlerin parklara gömülmesi gündeme geldi
New York'ta koronavirüs salgınında ölenlerin parklara gömülmesi gündeme geldi
Rize-Artvin ile Rize ilçeleri ve köyleri arasında toplu taşıma durduruldu
Rize-Artvin ile Rize ilçeleri ve köyleri arasında toplu taşıma durduruldu
Son Dakika: İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı
Son Dakika: İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız koronavirüse yakalandı
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız koronavirüse yakalandı
Bakan Soylu'dan POMEM sonuçlarını bekleyen adaylara müjde: 15 güne kadar sonuçlar neticelenir
Bakan Soylu'dan POMEM sonuçlarını bekleyen adaylara müjde: 15 güne kadar sonuçlar neticelenir
Galatasaray'ın yıldızı Falcao, 45 saniyede 106 mekik çekti
Galatasaray'ın yıldızı Falcao, 45 saniyede 106 mekik çekti
Yasağı dinlemeyen gencin para cezasına tepkisizliği dikkat çekti: Problem değil
Yasağı dinlemeyen gencin para cezasına tepkisizliği dikkat çekti: Problem değil
Rekabet Kurumu başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilecek
Rekabet Kurumu başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilecek
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı'nın KCK yapılanmasında yer aldığı ortaya çıktı
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı'nın KCK yapılanmasında yer aldığı ortaya çıktı
Elazığ'da bitkin düşen kartal tedavi altına alındı
Elazığ'da bitkin düşen kartal tedavi altına alındı
Emeklilerin bayram ikramiyeleri bugün itibarıyla hesaplara yatırılacak
Emeklilerin bayram ikramiyeleri bugün itibarıyla hesaplara yatırılacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Fahrettin Koca Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Seda Sayan Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Levent Dörter
Spor Bülent Uygun Rüştü Reçber Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Ateş Polis Bursa Antalya
Şu an buradasınız: Esnaflar 'kavga var' diyerek çağırdı, çiçeklerle karşıladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2020 17:12:59. #1.15#
title