Esnaflar Kargolarını İndirimli Gönderecek

Sivas Konfeksiyoncular ve Tuhafiyeciler Esnaf Odası ile PTT Kargo arasında indirimli kargo anlaşması sağlandı.

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, oda üyesi esnafların, kargolarının daha uygun fiyatlara gönderilmesini sağlamak amacıyla girişimlerde bulunan ve bu konuda çalışmalar yapan oda başkanı Ahmet Yıldız, PTT Kargo ile anlaştı.

Başkan Yıldız, PTT Başmüdürü Hükümdar Kavak, Pazarlama ve Satış Müdürü Sami Koç ile bir araya geldiklerini ve yapılan anlaşma sonrasında üyelerin daha uygun fiyatlarda kargolarını gönderebileceklerini belirtti.

Oda üyelerinin kargo giderlerinin her geçen gün arttığını ifade eden Yıldız, "Esnaflarımızın en büyük maliyetlerinden biri de kargo giderleridir. Kargo maliyetlerinin asgariye indirilmesi için PTT kargo şirketi anlaşarak esnaflarımızın bu imkandan faydalanmalarını sağladık. Odamız üyesi esnaflarımız odamızdan alacakları kayıt belgesi ve vergi levhası ile birlikte PTT Başmüdürlüğüne başvuruda bulunarak müşteri numarası alacak.

Alınan bu müşteri numarası ile göndereceği ve kendisine geleceği kargolarda indirim sağlanacaktır. Göndermiş olduğumuz kargolarımızın daha da artması halinde yeni bir anlaşma daha yapacağız. Odamız üyesi esnaflarımızın kargo indirimden faydalanmalarını ve gerekli başvuruda bulunmalarını arzu ediyoruz. Esnaf ve Sanatkarlarımıza hayırlı olsun." dedi.