Esnaflar gönüllü Yeşilay elçisi oluyor

Edirne'de Yeşilay tarafından hayata geçirilen "Yeşilay Elçileri" projesi kapsamında esnaflar, bağımlılıkla mücadelede elçi olacak.

Edirne Yeşilay Şube Başkanı Sebahattin Bilgiç, AA muhabirine açıklamada, bağımlılıkla mücadele konusunda herkesin ortak bir duruşu olması gerektiğini söyledi.

"Yeşilay Elçileri" projesi kapsamında esnaflarında bağımlılıkla mücadelesine aktif olarak katılımlarını istediklerini ifade eden Bilgiç, "Proje kapsamında 29 esnafı ziyaret ettik. Esnaflarımıza bilgilendirme broşürleri ve projemizi anlatan çeşitli görseller dağıtıldı. Yeşilay elçisi olan esnaflarımızdan imza alındı ve Yeşilay veri tabanına kayıt yapıldı." dedi.

Bağımlılıkla, vatandaşlarla birlikte mücadele etmek istediklerini anlatan Bilgiç, bağımlılığın büyük bir problem olduğunu ve mücadelenin her kesim tarafından yapılması gerektiğini vurguladı.

Bilgiç, sadece bağımlıların değil, bağımlı yakınlarının da ücretsiz tedavi edildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA