Esnaflar bir araya gelip sağlık personellerine yemek dağıttı Adana'da sağlık çalışanlarına destek olmak için toplanan esnaf, hastanede sağlık personellerine alkışlar eşliğinde yemek dağıttı.

Adana'da sağlık çalışanlarına destek olmak için toplanan esnaf, hastanede sağlık personellerine alkışlar eşliğinde yemek dağıttı. Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Adana Şubesi, sağlık personellerine destek vermek için Adana Şehir Hastanesi'nde toplandı. Toplanan esnaflar saat 21.00'de sağlık personellerine yemek dağıttı. Ardından hastanenin acil girişinde toplanan esnaflar sağlık personellerine moral ve destek vermek için çalışanları alkışladı. - ADANA Kaynak: İHA