Esnaflar arasında çıkan kavgada sandalyeler havada uçuştu
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Esnaflar arasında çıkan kavgada sandalyeler havada uçuştu

Esnaflar arasında çıkan kavgada sandalyeler havada uçuştu Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle esnaflar arasında kavga çıktı.

12.08.2020 15:12 | Son Güncelleme: 12.08.2020 15:16

Esnaflar arasında çıkan kavgada sandalyeler havada uçuştu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle esnaflar arasında kavga çıktı. Sandalyelerin havada uçuştuğu kavgada çok sayıda kişi hafif şekilde yaralandı.

Olay öğle saatlerinde Siverek meydanında bulunan bir kıraathane içinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iki farklı grup kıraathaneye gelerek henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Sözlü olarak başlayan tartışma yerini kavgaya bıraktı. Bir anda hareketlenen kişiler taşlı sopalı kavga etmeye başladı. Çevredeki vatandaşlar hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri taraflara müdahale ederek, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Ortalık karıştı sandalyeler havada uçuştu

Kavganın büyümesiyle taraflar üzerine oturdukları 'kürsü' diye bilinen sandalyeleri birbirine fırlatmaya başladı. Sandalyelerin havada uçuştuğu kavga çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamarasına saniye saniye yansıdı. Kavga sonrası yaralanan kişiler hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri geniş çaplı güvenlik önlemi aldı

Esnaflar arasında çıkan kavgada sandalyeler havada uçuştu

Kaynak: İHA

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