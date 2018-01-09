Esnafın Zararı Karşılanacak

Sivas'ta şebeke suyu borusunun patlaması nedeniyle iş yerlerinde meydana gelen zarar belediye tarafından karşılanacak

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinde Atatürk Caddesi'ndeki ana şebeke su borusu patladı.

Belediye ekipleri, arızaya müdahale ederek çevre esnafların gördüğü zarar nedeniyle tutanak tuttu.

Ekipler gece yarısından itibaren aralıksız çalışmasını sürdürürken esnafın yaşadığı sıkıntıları gidermek için İtfaiye Müdürlüğü ve Temizlik işlerine bağlı ekipler gece boyunca çalıştı.

Belediye Başkanı Sami Aydın da bölge esnafını ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Aydın, "Esnafımızın yaşadığı zararı belediye olarak karşılayacağız. Kepçeli mevkisinde yaşanan arızaların giderilmesi için de hat boyunca bahar aylarında yenileme çalışması başlatacağız." ifadesini kullandı.