Esnafın yüzü güldü

30.09.2019 16:31

Burhaniye'de sebze meyve pazarının eksiklerinin giderilmesi esnafın yüzünü güldürdü.



Pazarcı esnafının sıkıntılarına çare olan Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, ilçe merkezinde kurulan sebze meyve pazarının alt yapısından üst kışlık bölümüne kadar bütün eksiklerini tamamladı.



Yaklaşık 5 dönüm üzerine kurulu pazar alanında, yenileme ve düzenleme çalışmaları kapsamında köylü pazarının duvarları yapılarak daha kullanışlı hale getirildi. Pazaryerini aydınlatan lambaların da led sisteme dönüştürülmesiyle birlikte hem aydınlanma daha fazla hale getirildi hem de tasarruf sağlanmaya başlandı.



Pazaryerinin üst kısmında bulunan yaklaşık 500m2 açık alan, yapılan çalışmalarla kapatıldı. Kışın ve yazın açık olması sebebiyle bazı tezgahçıların sıkıntı yaşadığı alana gölgelik ve yağmur koruma sistemi yapıldı.



Alt yapıda da yapılan çalışmalar doğrultusunda pazaryerinin temizliği de pratik hale getirildi. Pazar temizliği için daha önce atıl vaziyette bekleyen tazyikli sulama sistemi yeni düzenlemelerle birlikte değiştirilerek faaliyete geçirildi. Bu sistemle pazaryerinin temizliği ve dezenfektasyonu daha kolay ve etkili şekilde yapılabilecek.



Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Yaz, kış, kar, yağmur demeden çalışan pazarcı esnafımızın sıkıntılarını bir nebze olsun çözebilmek bizleri mutlu etti. Hangi şartlarda kazanç sağladıklarını çok iyi biliyoruz. Onların bu ortamda en sağlıklı şekilde çalışmalarını sağlayabilmek için elimizden gelenin fazlasını yapmaya gayret göstereceğiz" şeklinde konuştu.



Sebze Meyveciler Derneği Başkanı Yaşar Aydemir, yapılan çalışmaların pazarcı esnafı için çok önemli eksikler olduğunu söyleyerek, esnaf adına Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'e teşekkür etti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA