Esnafin Yaninda Olmaya Devam Edeceği·z

Giresun Belediyesi, normalleşme sürecinin başladığı bugünlerde dezenfekte için esnafın yanında olmaya devam edecek.

Giresun Belediyesi, normalleşme sürecinin başladığı bugünlerde dezenfekte için esnafın yanında olmaya devam edecek.

Belediye tarafından alınan karara göre, işyeri sahiplerinin talep etmesi halinde belediye ekipleri ilgili adrese giderek gerekli dezenfeksiyon çalışmasını uygulayacak. Esnaflar dezenfekte için 05388760463 nolu ihbar ve destek hattından taleplerini iletebilecek.

Belediye ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında işyerlerini dezenfekte ederek hem vatandaşların alışverişlerini huzurlu ve sağlıklı bir şekilde yapmalarını sağlıyor hem de işyeri sahiplerinin yükünü bir nebze olsun hafifletmeyi amaçlıyor.

Diğer yandan, Giresun Belediyesi, yeni tip Koronavirüs salgınında ilk günden beri gerçekleştirdiği çalışmalarla takdir topladı. Cadde ve sokaklarda düzenli olarak gerçekleştirilen dezenfekte çalışmalarının yanında kamu kurum ve kuruluşları, pazaryerleri, toplu taşıma merkezi, aile sağlık merkezleri ve vatandaşların sıkça kullandığı yerlerde de süreç boyunca aktif bir dezenfekte çalışması yürüten belediye koronavirüs ile mücadele sürecinde başarılı çalışmalara imza attı.

Dezenfeksiyon çalışmasından dolayı memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar, esnaflar ve kamu kurumu yetkilileri gerçekleştirilen duyarlı ve özverili çalışmalardan dolayı Giresun Belediyesi'ne ve Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu'na teşekkürlerini iletti.

Kaynak: Habermetre