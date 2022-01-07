ESNAFIN YAKALADIĞI PİTBULL BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜ

SİVAS'ta sanayi sitesi içinde esnaf tarafından yakalanan yasaklı ırk pitbull köpeği, hayvan barınağına teslim edildi.

Gültepe Mahallesi Dört Eylül Sanayi Sitesi'nde başı boş gezen pitbull gören esnaflar, köpeği yakalayarak bir işyerinin önüne bağladı. Köpeğin sahibine ulaşamayan vatandaşlar, durumu Sivas Belediyesi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekip, hayvan ambulansı ile pitbull cinsi köpeği belediyeye ait barınağa götürdü. Ayrıca merkeze bağlı Çelebiler köyü yakınına bırakılan iki yasaklı ırk köpek de ekipler tarafından alınarak barınağa bırakıldı.