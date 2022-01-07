ESNAFIN YAKALADIĞI PİTBULL BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ESNAFIN YAKALADIĞI PİTBULL BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİVAS'ta sanayi sitesi içinde esnaf tarafından yakalanan yasaklı ırk pitbull köpeği, hayvan barınağına teslim edildi.

SİVAS'ta sanayi sitesi içinde esnaf tarafından yakalanan yasaklı ırk pitbull köpeği, hayvan barınağına teslim edildi.

Gültepe Mahallesi Dört Eylül Sanayi Sitesi'nde başı boş gezen pitbull gören esnaflar, köpeği yakalayarak bir işyerinin önüne bağladı. Köpeğin sahibine ulaşamayan vatandaşlar, durumu Sivas Belediyesi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekip, hayvan ambulansı ile pitbull cinsi köpeği belediyeye ait barınağa götürdü. Ayrıca merkeze bağlı Çelebiler köyü yakınına bırakılan iki yasaklı ırk köpek de ekipler tarafından alınarak barınağa bırakıldı.

ESNAFIN YAKALADIĞI PİTBULL BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜ

ESNAFIN YAKALADIĞI PİTBULL BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜ

ESNAFIN YAKALADIĞI PİTBULL BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title