Esnafın vergi borçlarına faizsiz erteleme
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Esnafın vergi borçlarına faizsiz erteleme

Esnafın vergi borçlarına faizsiz erteleme
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Pandemiden en fazla etkilenen esnafa her türlü desteği sağlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, şimdi de son ödeme tarihi 31 Mayıs olan ilan ve reklam vergilerinin birinci dönem ödemelerini gecikme faizi uygulanmaksızın 31 Ağustos tarihine kadar uzattı.

Pandemiden en fazla etkilenen esnafa her türlü desteği sağlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, şimdi de son ödeme tarihi 31 Mayıs olan ilan ve reklam vergilerinin birinci dönem ödemelerini gecikme faizi uygulanmaksızın 31 Ağustos tarihine kadar uzattı.

Pandemi ile mücadele kapsamında dezenfeksiyondan sosyal destek paketlerine kadar her alanda örnek uygulamaları hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu zorlu süreçte esnafı yalnız bırakmadı. Pandemi boyunca genelgeler kapsamında iş yerlerini kapatmak zorunda kalan esnaftan kira ve işgaliye bedeli almayan, kapalı iş yeri sahiplerinin konut su faturalarına yüzde 50 indirim uygulayan Büyükşehir Belediyesi, yolcu sayıları düşen halk otobüsü esnafına sübvansiyon, pazarcı esnafına ücretsiz maske ve siperlik dağıtımları ile sürekli esnafın yanında oldu. Son olarak Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yapılacak gıda desteği için uygulanan Sosyal Destek Çeklerini sadece mahalle bakkallarında geçecek şekilde organize eden Büyükşehir Belediyesi, 130 bin hediye çekinin bakkallara yönlendirilmesiyle esnafa adeta can suyu oldu.

Vergi borçlarına erteleme

Hayata geçirdiği uygulamalarla esnafa desteklerini kesintisiz sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, şimdi de son meclis toplantısında alınan kararla, esnafa vergi ödemelerinde büyük bir kolaylık sağlıyor. Bu uygulama ile son ödeme tarihi 31 Mayıs olan ilan ve reklam vergilerinin 1'inci dönem ödemeleri gecikme faizi uygulanmaksızın 31 Ağustos tarihine kadar uzatıldı. Yaklaşık 23 bin ilan ve reklam vergisi mükellefi bulunan Büyükşehir Belediyesi'nin bu uygulamasından ödemelerini henüz yapmayan 17 bin 910 vergi mükellefi yararlanabilecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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