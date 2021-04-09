esnafın umudunu Ramazan ayı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

esnafın umudunu Ramazan ayı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
esnafın umudunu Ramazan ayı

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve özelikle esnafı etkileyen COVİD-19 virüsü nedeniyle zor günler yaşayan esnaf, umudunu Ramazan ayına bağladı.

Ramazan'da yeni kısıtlamalar kesin gibi! Numan Kurtulmuş, Kabine öncesi işareti verdi
Ramazan'da yeni kısıtlamalar kesin gibi! Numan Kurtulmuş, Kabine öncesi işareti verdi

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve özelikle esnafı etkileyen COVİD-19 virüsü nedeniyle zor günler yaşayan esnaf, umudunu Ramazan ayına bağladı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi şire pazarı esnafı, bir yıldır pandemi nedeniyle satışlarda durgunluk yaşarken, esnaf umudunu sayılı günler kalan Ramazan ayına bağladı.

Her yıl Ramazan ayına günler kala yoğunluğun yaşandığı Pazarda, pandemi nedeniyle sessizlik hakim. Ramazan alışverişi yapmaya gelen vatandaşlar ise, fiyatların geçen yıllara oranla yüksekliğinden şikayetçi oluyor. Ramazan alışverişi yapmaya gelen vatandaşlar ile esnaf arasında sıkı pazarlıkların yapıldığı görüldü.

"Salgın var diye iş yapamıyoruz"

Şire pazarı esnaflarından İzettin Çay,' Salgın nedeniyle bir yıldır doğru dürüş iş yapmadıklarını, umutlarını Ramazan ayına bağladıklarını' belirterek, "Maalesef salgından dolayı mağduruz, salgın var diye iş yapamıyoruz. Temennimiz, Ramazan ayının bereketiyle gelmesidir. Ramazan'la birlikte bu salgının biteceğini umut ediyoruz" dedi. - ŞANLIURFA

esnafın umudunu Ramazan ayı
esnafın umudunu Ramazan ayı
esnafın umudunu Ramazan ayı
esnafın umudunu Ramazan ayı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Dilan Çıtak Demet Akalın Bahar Candan Demet Özdemir
Spor Gökhan Töre Ünal Karaman Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Futbol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: esnafın umudunu Ramazan ayı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 14:06:16. #1.16#
title