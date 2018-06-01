Esnafın Umudu 'Ramazan Bayramı'

Ramazan ayı dolayısıyla sinek avlayan Yabancılar Çarşısı esnafı, işlerin açılması için Ramazan Bayramı'nı iple çekiyor.

Samsun Yabancılar Çarşısı esnafı, yaz aylarında ve bayramlarda yılın geri kalan diğer zamanlarından daha fazla satış yapıyor. Diğer aylarda ise çarşıdaki ticaret yoğun günlere oranla oldukça az oluyor. Samsun Yabancılar Çarşısı esnafları, yaz aylarında ve bayramlarda yılın geri kalan diğer zamanlarından daha fazla satış yapıyor. Diğer aylarda ise çarşıdaki ticaret yoğun günlere oranla oldukça az oluyor. Yabancılar Çarşısı Derneği Başkanı Ali Akyüz ve esnaflar, işlerin açılması için Ramazan Bayramı'nın gelmesini dört gözle beklediklerini ifade ettiler.

Ticaretin hızlanması için bayramı beklediklerini vurgulayan Ali Akyüz, "Yazı bekliyorduk. Kış aylarının bitmesinin ardından Yaz, Ramazan'la birlikte geldi. Ramazan'ın ilk günleri olması ve sıcak yüzünden ticaret sıkıntısı yaşadık. Biz en çok işi bayramlarda ve yaz aylarında yapıyoruz. Bayrama 1 hafta kalaya kadar işlerin açılacağını umuyorum. Okullar kapanınca da yerli ve yabancı turistler de pazarımıza ilgi gösteriyorlar. Pazarımızda havalandırma sıkıntısı da giderildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi son hamlesiyle doğal havalandırmalar yaptı. Havalandırmaların çoğaltılmasıyla birlikte pazarımızda sıcak havalarda da çok rahat bir şekilde alışveriş yapılabiliyor artık" dedi.

25 yıldır pazarda esnaflık yapan Nihat Sevim, "Bu sezon işlerimiz iyi değil. Bazı günler siftah dahi yapamıyoruz. Vatandaşlar fiyat bile sormuyor. Bayramı iple çekiyoruz. İnşallah bayramda işlerimiz açılır. Kiralarımızı ve bekçi paralarını ödeyemedik. Para kazanabilirsek borçlarımızı ödemeyi umuyoruz. Biraz para girişi sağlarsak, mal da alabiliriz. Ben emekliyim. Bir şekilde kendimi idare ediyorum. Allah emekli olmayanlara da yardım etsin. İşler her sene biraz daha kötüye gidiyor" diye konuştu.

Diğer esnaf da Ramazan Bayramı'nı umutla beklediklerini söyledi. - SAMSUN