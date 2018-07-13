Esnafın "Resmi Tatili" Özüne Dönecek

Gaziantep'te çeşitli eğlencelerin organize edilmesi, birlikteliğin güçlendirilmesi, iş erbabının tatil yapması ve mesleki eğitimlerin düzenlenmesi amacıyla yüzyıllar önce hayata geçirilen ancak zaman içinde "resmi tatil" haline gelen "esnaf sahresi"nin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle özüne döndürülmesi planlanıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, kentteki meslek komitelerinin belirlediği farklı tarihlerde esnafın kepenk kapatarak adeta "resmi tatil" ilan ettiği esnaf sahresi geleneği, günümüze kadar ulaşan yüzlerce yıllık geleneklerden birisi.

Önceleri çeşitli eğlencelerin organize edilmesi, birlikteliğin güçlenmesi, iş erbabının tatil yapması ve mesleki eğitimlerin organize edilmesi amacıyla hayata geçirilen esnaf sahreleri, bugün farklı bir yöne evrilmiş durumda.

Esnafın bir araya gelmekten çok bireysel olarak tatil fırsatı olarak değerlendirdiği esnaf sahresinin özüne dönmesi için de düğmeye basıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile bir araya gelen meslek komitelerinin üyeleri, esnaf sahresinin özüne uygun organizasyonlar yapmayı planlıyor.

Türkiye'de Gaziantep'e özgü bir gelenek

Küsget Sanayi Sitesi Başkanı Mustafa Kemal Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "esnaf sahresi"nin Türkiye'de Gaziantep'e özgü bir gelenek olduğunu dile getirdi.

Çocukluk ve çıraklık dönemlerinden hatırladığı esnaf sahrelerinin şimdikinden çok daha farklı olduğunu belirten Güneş, şöyle konuştu:

"Önceden esnaf sahresi geldiğinde ustalarımızla beraber komşularımızla Kavaklı denilen piknik alanına gidilirdi. Herkes burada yemekler pişirir, mangallar yakar, köfteler yoğurur, top oynar, eğlenirdi. Eskiden sahreler, esnafın, halkın birbiriyle kaynaşmasıydı ama şimdi daha çok tatile döndü. Eskiden bir gün olurdu, şimdi 2 gün yaptık, pazar günü de eklenince esnaf için tam bir tatil oluyor. Bayram havasında geçen önceki esnaf sahreleri şimdi başka bir hal aldı."

"Esnaf sahresini özüne çevirmeye çalışacağız"

Güneş, Gaziantep esnafının bu önemli günün eski halini özlediğini aktararak, imkanlar dahilinde geleneği sürdürmeye çalıştıklarını, bu kapsamda esnaf sahresini de özüne çevirmeye çalışacaklarını kaydetti.

Esnaf arasındaki yardımlaşma ve dayanışmayı, dostluğu geliştirmek adına bir dizi çalışma planladıklarına işaret eden Güneş, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz günlerde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin hanımefendiyle görüştük. Bu konuda bizden bilgi aldı ve sahrenin geleneksel yapısını sürdürmek için çalışma yapılması konusunda görüş birliğine vardık. Geçen yıl bu konuda Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında esnaf sahresi de yapmıştık. Benzerini Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin organizasyonuyla bu yıl da yapmayı planlıyoruz."

Sanayi sitesine bağlı 11 odanın üyelerinin dün gece itibariyle esnaf sahresine girdiğini ve sanayi genelindeki iş yerlerinin 16 Temmuz Pazartesi gününe kadar kapalı olacağını bildiren Güneş, tüm esnafın da buna göre planlama yaparak tatile çıktığını sözlerine ekledi.