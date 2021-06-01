Esnafın ortak temennisi bir daha kapanmamak
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Esnafın ortak temennisi bir daha kapanmamak

Esnafın ortak temennisi bir daha kapanmamak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan normalleşme adımları kapsamında kafe, aperitif, kıraathane, restoran ve lokantalar bu sabah 07.00 ile masada servis vermeye başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan normalleşme adımları kapsamında kafe, aperitif, kıraathane, restoran ve lokantalar bu sabah 07.00 ile masada servis vermeye başladı. Kurallara uygun olarak faaliyetlere başlayan esnafların ortak temennisi bir daha kapanmamak oldu.

Virüs ile mücadele kapsamında 2 aydır kapalı olan işletmeler 1 Haziran (bugün) hizmet vermeye başladı. Normalleşme sürecinde yeme-içme mekanları saat 07.00 ile 21.00 arası masa servisi, 21.00 ile 24.00 arası da paket servis olarak hizmet verecek. İçişleri Bakanlığı'ndan gönderilen genelgeye göre işletmeler belirli kurallar çerçevesinde hizmet verecek. Açıklanan kararla birlikte Aydın'da da işletmeler masalarını müşterilerine açarken esnaflar ortak bir dilekte buluştu. Bir daha kapanma kararının çıkmaması ve salgının son bulması temennisinde bulunan esnaflar alınan kararın kendilerini mutlu ettiklerini belirttiler.

Kafe işletmesi sahibi Cevathan Çalışır, "Uzun zamandan beri kapalıydık, büyük sıkıntılar yaşadık. Kiralarımız ve faturalarımız birikmişti. Hayatta her şeyin başı sağlık. Tekrar açıldık, mutluyuz. Artık Korona virüsün son bulmasını, insanların hayatlarının normale dönmesini ve esnafların bol bereketli kazançlarının olmasını diliyorum" dedi.

Aperitifçi Necmettin Şimşek eskisi gibi çalışmaya devam etmek istediklerini ifade ederek, "Hayırlısıyla esnafların bu günden sonra yüzü gülecek inşallah. Şu an her şey çok güzel, karardan oldukça memnunuz. İnşallah bundan sonraki dönemde de tekrar vaka sayıları artmaz ve olumsuz bir karar çıkmaz. Allah bir daha kapanma yaşatmasın, eskisi gibi tam gaz çalışmaya devam ederiz" diye konuştu.

Çay Ocağı işletmecisi Erdoğan Ozan ise, "Çay ocağı olduğumuz için zaten açıktık ama normal dönemde yaptığımız işin 3'te 1'ini yapıyorduk. İnşallah bundan sonra bir daha kapanmayız" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Esnafın ortak temennisi bir daha kapanmamak
Esnafın ortak temennisi bir daha kapanmamak
Esnafın ortak temennisi bir daha kapanmamak
Esnafın ortak temennisi bir daha kapanmamak
Esnafın ortak temennisi bir daha kapanmamak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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